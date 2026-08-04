레알 급하다! 비니시우스에 개선된 제안→여전히 격차 커…'아스널 이적 가능성' 커리어에 중요한 협상

비니시우스 주니오르. 사진=스피드라인

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[스포츠조선 강우진 기자]레알 마드리드가 비니시우스 주니오르에게 보다 나은 조건을 제안하면서 재계약에 노력하고 있다.

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글로벌 매체 ESPN은 4일(한국시각) '레알은 월드컵 이후 비니시우스에게 개선된 조건의 재계약을 제안했다'며 '거의 1년 동안 교착 상태에 빠져 있던 재계약 협상이 다시 시작된 것'이라고 보도했다.

여름 이적시장에 돌입하면서 공격수 비니시우스의 미래를 둘러싼 추측이 커지고 있다. 비니시우스와 레알의 현 계약은 2027년 6월 만료될 예정이다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 우승팀인 아스널이 그에게 관심을 보이고 있다.

레알은 비니시우스에게 연간 약 2200만유로(약 362억원) 규모의 계약을 제안한 것으로 알려졌다. 이는 레알 마드리드가 지난 두 시즌 동안 재계약 협상에서 제시할 의향이 있었던 금액보다 인상된 수준이다. 그러나 레알의 제안과 비니시우스 측이 요구하는 금액인 약 3000만유로(약 490억원) 사이에는 여전히 상당한 차이가 있다. 비니시우스는 현재 연간 약 1750만유로(약 288억원)를 받고 있다.

AP연합뉴스

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만약 비니시우스가 재계약을 체결하지 않는다면, 그는 시즌이 끝난 뒤 자유계약으로 레알을 떠날 수도 있다. 내년 1월부터는 다른 구단과 사전 계약을 체결할 수 있는 상황이 된다. 비니시우스의 선수 커리어에서 가장 중요한 계약이 될 것으로 예상된다. 비니시우스 측은 2018년 레알 마드리드에 합류한 이후 그가 구단을 위해 헌신해왔고, 이를 인정받아야 한다고 생각 중이다. 레알이 비니시우스와의 재계약 합의에 이르지 못할 경우 올여름 그의 이적 가능성을 열어둘 수 있다는 이야기도 나왔다.

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비니시우스는 월드컵 이후 휴가를 마치고 최근 훈련에 복귀했다. 그는 몸상태를 체크 받은 뒤 팀 동료들과 함께 훈련했다. 새로 부임한 조세 무리뉴 감독의 지도를 받기도 했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com