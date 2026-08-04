"EPL 그립다" 손흥민 스승, 토트넘 복귀 끝내 무산…'월드컵 16강' 포체티노, 미국과 2030년까지 계약 연장→역할 확대

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[스포츠조선 김성원 기자]손흥민의 스승 마우리시오 포체티노 감독의 유럽 복귀는 현실이 되지 않았다.

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포체티노 감독이 미국축구협회와 재계약했다. 계약기간은 2030년까지 연장됐다. 미국축구협회는 3일(이하 한국시각) 포체티노 감독과의 계약 연장을 발표하면서 "국가대표팀 육성 시스템, 유소년 축구, 코칭 교육, 프로 리그 협력 및 기타 기술적 측면 등 협회의 전반적인 발전에 대해 조언하고 지원하는 역할도 맡게 된다"고 밝혔다.

포체티노 감독은 "지난 2년간 미국축구협회와 협력하면서 남자 국가대표팀 프로그램을 더욱 강화할 수 있는 엄청난 잠재력이 있다는 것을 분명히 알게 됐다"며 "우리는 그동안 쌓아온 모든 경험과 지식을 미국 축구의 더 많은 분야에 접목하고, 전반에 걸쳐 선수, 코치, 팀을 위한 발전 경로를 강화하는 데 기여할 수 있게 돼 매우 기쁘다"고 화답했다.

아르헨티나 출신의 포체티노 감독은 스페인 에스파뇰에서 지도력을 인정받았다. 2013년 1월 잉글램드 프리미어리그(EPL) 사우샘프턴의 지휘봉을 잡았다. 사우샘프턴에서 60경기를 지휘한 포체티노 감독은 2014년 5월 토트넘으로 둥지를 옮겼다.

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그는 2019년 11월까지 5년 6개월간 토트넘을 이끌었다. 293경기에서 159승62무72패를 기록한 포체티노 감독은 50%가 넘는 승률을 자랑했다. 비록 정상 등극에는 실패했지만 2018~2019시즌에는 토트넘을 유럽챔피언스리그(UCL) 결승 진출로 이끌며 최고의 환희를 누렸다. 그러나 그는 세대 교체를 근간으로 한 리빌딩에 실패하며 토트넘을 떠났다.

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2021년 1월에는 프랑스 리그1 파리생제르맹(PSG) 사령탑에 올랐다. 첫 시즌 팀을 프랑스 리그1 우승으로 견인했지만, UCL 우승 실패로 PSG를 떠났다.

포체티노 감독은 2023년 7월 토트넘의 런던 라이벌 첼시 사령탑직에 올랐지만 '악연'이었다. 계약기간은 2년이었고, 1년 연장 옵션이 포함됐다. 그러나 주축 선수들의 줄부상으로 힘겹게 스타트를 끊었다. 막판 5연승으로 '괴력'을 발휘하며 6위로 리그를 마감했지만 돌아온 것은 결별이었다. 포체티노 감독은 한 시즌 만에 첼시 감독직에서 하차했다.

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2024년 9월 미국대표팀 사령탑에 오른 포체티노 감독은 2026년 북중미월드컵을 끝으로 계약이 종료됐다. 반전이 있었다. 그는 기대이하의 경기력으로 도마에 올랐지만 본선 무대는 달랐다.

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미국은 D조 1위로 조별리그를 통과했고, 32강전에서 보스니아 헤르체고비나를 2대0으로 꺾었다. 여정은 16강에서 벨기에에 1대4로 완패하며 멈췄다.

하지만 포체티노 감독의 지도력은 재평가가 이뤄졌다. 포체티노 감독은 입버릇처럼 "언젠가는 EPL로 돌아가고 싶다"라고 했지만 미국 잔류를 선택했다.

사실 EPL에 갈 곳이 없었다. 토트넘도 극적으로 1부에 잔류시킨 로베르토 데 제르비 감독 체제가 공고하다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com