'83억 횡령 사태' 김포FC 대표이사 고개 숙였다..."모두가 내 잘못, 깊은 책임 느껴" 사직서도 제출

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[스포츠조선 박찬준 기자]횡령 사건에 휘말린 김포FC의 홍경호 대표이사가 결국 고개를 숙였다.

홍 대표는 3일 구단 공식 채널을 통해 사과문을 공개했다. 홍 대표는 "김포시민 여러분과 팬 여러분께 큰 충격과 실망을 안겨드린 점 진심으로 머리 숙여 사과드린다"며 "지금도 무거운 마음을 감출 수 없다"고 했다.

김포FC는 출납 담당 30대 직원 A씨가 대규모 공금을 횡령한 정황이 드러나 경찰 수사를 받고 있다. 김포FC는 최근 재단 회계에서 수상한 점을 발견한 관리자가 금융계좌를 점검하는 과정에서 횡령 정황을 파악했다.

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김포시 등에 따르면 A씨는 2023년부터 상급자에게 공금을 금융기관 단기 예금에 입금했다고 허위 보고하는 수법으로 회삿돈을 빼돌렸다. 이 과정에서 관련 문서가 위조된 정황도 포착됐다.

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당초 횡령액은 58억 원 규모로 알려졌으나, 최근 시 감사관실의 특별감사 과정에서 25억 원가량의 추가 횡령 정황이 파악돼 총피해액은 83억 원대에 달하는 것으로 추정된다.

김포FC는 지난달 15일 공식 채널을 통해 '횡령 사고와 관련한 불미스러운 소식을 전해드리게 돼 고개 숙여 사과드린다'고 전했다. 이어 '구단은 지난 7월 10일 계좌를 점검하던 중 내부 직원이 문서 위조, 허위 자료 등으로 계좌 잔액을 조작했다는 사실을 확인했다'며 '곧바로 팀을 구성해 자체 조사를 진행했고, 그 결과 해당 직원의 추가적인 횡령 사실을 발견하고 증거를 확보해 경찰에 수사를 의뢰했다. 동시에 상위 기관에도 관련 사실을 보고했다. 현재 경찰 수사가 진행 중이며 상위 기관의 강도 높은 감사가 진행될 예정'이라고 했다.

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김포FC는 '모든 임직원은 이번 사안을 엄중하게 받아들이고 있으며 무거운 책임을 느끼고 있다'며 '횡령 금액의 조속한 환수에 집중하고, 수사 및 상위 기관의 조사에 적극 협조하겠다. 더불어 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 모든 구성원의 교육과 관리에 최선의 노력을 다하겠다'고 했다.

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마지막으로 '김포FC를 항상 성원해 주시는 김포시민, 골든크루, K리그를 사랑하는 모든 팬 분들께 심려를 끼쳐드려 다시 한 번 진심으로 사과의 말씀 올린다'며 다시 한번 사죄의 뜻을 전했다.

홍 대표도 사과에 나섰다. 사퇴의 뜻도 전했다. 그는 '지난 7월 18일 이번 사태에 대한 도의적 책임을 지고 대표이사직 사직서를 제출했다'며 '현재 사직서는 아직 수리되지 않았지만, 저의 마음은 이미 책임을 지는 길을 선택했다'고 전했다.

그는 '사건이 어떻게 시작됐는지와 관계없이 시민구단을 책임지는 대표이사였던 저는 관리와 감독의 책임에서 결코 자유로울 수 없다'며 '그래서 변명보다 책임을 선택했다'고 했다.

홍 대표는 김포FC를 향한 자신의 애정과 그동안의 지원도 공개했다. 그는 '나에게 김포FC는 단순히 직책을 맡았던 구단이 아니었다'며 '김포FC가 시민들에게 사랑받는 구단으로 성장하기를 바라는 마음으로 2023년부터 꾸준히 구단을 후원해왔다'고 설명했다. 이어 '2026년에는 20억원을 후원하며 메인 스폰서로 참여해 더 큰 책임감을 갖고 구단과 함께하고자 했다'며 '김포FC의 미래를 믿어달라는 마음으로 주변 기업에도 직접 후원을 부탁했고, 많은 분이 그 뜻에 함께해 주셨다'고 덧붙였다.

하지만 '제가 김포FC를 위해 보낸 시간과 정성, 그리고 후원은 이번 잘못을 덮을 수 없다'며 '오히려 그만큼 더 미안하고 부끄럽다'고 고개를 숙였다. 그러면서 '수많은 시민이 응원해 주셨고 선수들은 땀을 흘리며 그라운드를 지켰다. 후원사들은 김포FC의 미래를 믿고 힘을 보태주셨다'며 '그런데 그 신뢰를 지켜야 할 구단에서 이런 일이 발생했다는 사실 앞에 대표이사로서 깊은 책임을 느낀다'고 거듭 사과했다.

홍 대표는 '김포FC는 특정 개인의 구단이 아니다. 시민 모두의 구단'이라며 '이번 사건으로 김포FC 자체가 외면받거나 선수단과 현장에서 묵묵히 자신의 역할을 다하고 있는 직원들까지 상처받는 일은 없었으면 한다'고 밝혔다. 이어 '잘못은 반드시 바로잡아야 하지만 김포FC의 미래까지 멈춰서는 안 된다'고 강조했다.

향후 관계기관의 조사와 수사에도 적극적으로 협조하겠다고 약속한 홍 대표는 '이번 사건을 계기로 회계와 내부 통제 시스템이 더욱 투명하게 개선돼 시민의 신뢰를 다시 얻는 구단으로 거듭나기를 진심으로 바란다'고 말했다.

마지막으로 '그동안 김포FC를 믿고 함께해 주신 시민 여러분과 팬 여러분, 아낌없는 성원을 보내주신 후원사 관계자 여러분, 구단을 위해 헌신해온 선수단과 임직원 여러분께 진심으로 감사드린다'며 '부족한 대표이사였기에 더 큰 실망을 안겨드렸다. 모든 책임은 제 마음속에 오래 남을 것이다. 다시 한번 시민 여러분께 깊이 사죄드린다'고 고개를 숙였다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com