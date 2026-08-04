로마노 "PSG, 파르마에 공식 오퍼" 日 최초 빅클럽 GK 탄생? 하지만 변수는

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[스포츠조선 박상경 기자] 일본 축구 최초의 빅클럽 골키퍼가 탄생하는 걸까.

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파리 생제르맹(PSG)이 일본 대표팀 골키퍼 스즈키 자이온(파르마) 영입을 위한 공식 제안을 한 것으로 알려졌다. 유럽 이적 소식을 전하는 파브리시오 로마노는 3일(한국시각) 자신의 SNS를 통해 'PSG가 파르마에 3300만유로(약 541억원)의 이적료를 제시했다'고 전했다. 그는 'PSG는 스즈키를 최우선 영입 대상으로 고려 중이며, 구단 간 협상이 진행 중'이라고 덧붙였다.

PSG는 당초 스즈키 영입전에서 후순위로 여겨졌다. 뤼카 슈발리에, 마트베이 사포노프가 버틴 상황에서 스즈키는 이들을 백업하는 역할을 맡을 것이라는 게 이유였다. 미켈레 디 그레고리오의 이적이 확실시 되는 가운데, 에밀리아노 마르티네스(애스턴빌라) 영입에 실패한 유벤투스가 적극적인 행보를 펼치면서 스즈키와 PSG는 멀어지는 모양새였다.

하지만 최근 들어 상황이 바뀌었다. 파르마가 최소 3500만유로(약 583억원)의 이적료를 요구하자 유벤투스가 발을 뺀 것. 파르마 지역매체 파르마라이브는 '유벤투스는 고액의 이적료를 이유로 영입전에서 철수했다'고 전했다. 루치아노 스팔레티 유벤투스 감독 역시 잔루카 디 마르지오를 통해 "스즈키는 내가 좋아하는 선수이며, 큰 가능성이 있는 골키퍼다. 하지만 비용적으로 영입은 어렵다"고 말했다. 디 마르지오는 '유벤투스는 스즈키 대신 굴리엘모 비카리오(토트넘 홋스퍼) 영입으로 방향을 틀었다'고 설명했다. 이러자 PSG가 빈틈을 파고 들었다.

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관건은 스즈키의 의중이다. 스즈키는 그동안 주전으로 뛸 수 있는 팀에 포커스를 맞춰왔다. 우라와 레즈 시절 맨체스터 유나이티드(잉글랜드)의 이적 제안을 받았음에도 "주전으로 뛰지 못하면 의미가 없다"며 고사한 뒤 신트트라위던(벨기에)으로 이적한 바 있다. 주전 자리를 보장했던 유벤투스와 달리, PSG에서는 사포노프의 백업 역할이 유력하다. PSG가 리그1 뿐만 아니라 유럽챔피언스리그, 리그컵, FA컵 등 많은 대회를 치르는 건 사실이나, 파르마 시절에 비해 출전 시간은 크게 줄어들 가능성이 있다.

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파르마 라이브는 앞서 '유벤투스의 철수로 PSG가 스즈키 영입전에서 가장 앞선 팀이 됐다'면서도 'PSG는 미래 투자 차원으로 스즈키에 접근하고 있다. PSG에서 스즈키의 선발 출전은 보장되지 않는다'고 지적한 바 있다. 결국 구단간 합의가 이뤄진다고 해도, 스즈키가 이적을 거부할 가능성도 배제할 수 없다.

앞서 일본 출신 골키퍼 중 유럽 진출에 성공한 선수로는 가와구치 요시카쓰, 가와시마 에이지가 있다. 하지만 이들 모두 중소규모 클럽에서 커리어를 쌓은 바 있다. 아시아 전역으로 시선을 돌려도 잉글랜드 프리미어리그 볼턴 원더러스, 위건 애슬레틱에서 뛰었던 알리 알 합시(오만) 정도가 가장 성공한 케이스로 여겨진다. 스즈키가 PSG 유니폼을 입게 된다면 아시아 골키퍼사에 새로운 장을 쓰게 될 것으로 보인다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com