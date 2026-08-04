[오피셜]'광주 청년가장' 문민서, 7월 2골 1도움 맹활약 K리그1 이달의 선수상 수상 쾌거

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[스포츠조선 윤진만 기자]광주FC 미드필더 문민서(22)가 7월 이달의 영플레이어상을 수상했다.

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문민서는 지난 7월에 열린 '하나은행 K리그1 2026' 5경기에 모두 출전해 2골 1도움을 기록했다. 16라운드 울산전, 18라운드 안양전에서 각각 동점골을 터뜨리며 팀을 패배 위기에서 구했다. 프로 데뷔 3년차를 맞아 광주의 주력 선수로 자리매김한 문민서는 뛰어난 활약을 인정받아 이달의 영플레이어로 선정되는 영예를 누렸다. 광주 선수가 이달의 영플레이어상을 수상한 건 2023년 9월 허율(울산) 수상 이후 2년 10개월만이다. 문민서에겐 트로피와 함께 상금이 수여될 예정이다.

'이달의 영플레이어상'은 매달 K리그1에서 가장 뛰어난 활약을 펼친 '영플레이어'에게 주어진다. 후보 자격 조건은 K리그1 선수 중 한국 국적, 만 23세 이하(2003년 이후 출생), K리그 공식경기 첫 출전 연도로부터 3년 이하(2024시즌 이후 데뷔) 조건을 모두 충족해야 하며, 해당 월 소속팀 총 경기 시간의 절반 이상에 출전한 선수들이 후보에 포함된다. 이후 연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG) 위원들의 논의 및 투표를 통해 최종 수상자가 결정된다.

7월 영플레이어상은 K리그1 16라운드부터 20라운드까지 열린 총 5경기를 기준으로 평가했다. 후보에는 문민서 권기민(제주) 김동진(포항) 서재민(인천) 등 총 8명이 이름을 올렸다.

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올해 최석현(울산) 서재민 조상혁(포항) 등이 K리그1 이달의 영플레이어상을 수상했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com