'韓 에이스' 이강인 다행이다! 'FC바르셀로나 이적설' 아틀레티코 마드리드 '주포' 훌리안 알바레즈, 일단 '원격 훈련' 진행

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사진=아틀레티코 마드리드 SNS 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]훌리안 알바레즈(아틀레티코 마드리드)의 잔류 청신호일까.

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스페인 언론 '마르카'는 3일(이하 한국시각) '이적 의사를 밝힌 이후 침묵을 지켜왔던 알바레즈가 팀의 맞춤 훈련 프로그램에 참가하기 시작했다'고 보도했다.

알바레즈는 FC바르셀로나(스페인) 이적설의 중심에 있다. 이 매체는 '알바레즈가 아틀레티코 마드리드에 FC바르셀로나 이적을 희망한다는 뜻을 전달했다. 올 여름 이적 시장의 가장 큰 관심사 중 하나가 됐다. 하지만 그는 아틀레티코 마드리드에서 훈련을 시작했다. 그는 남은 휴가를 보낸 뒤 10일 복귀해 팀에 합류할 예정'이라고 했다.

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디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코 마드리드는 새 시즌을 앞두고 본격 훈련에 돌입했다. 지난 2일엔 맨유(잉글랜드)와 비시즌 친선 경기를 치르기도 했다. 9일엔 서울월드컵경기장에서 맨시티(잉글랜드)와 격돌 예정이다. '새 얼굴' 이강인도 합류할 것으로 보인다. 다만, 2026년 북중미월드컵에서 결승전까지 치른 일부 선수는 휴식 관계로 제외했다. 국제축구연맹(FIFA)과 국제프로축구선수협회(FIFPRO)가 매 시즌이 끝난 뒤 선수들은 최소 21일의 휴식 시간을 가져야 한다는 데 합의한 상태다.

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'마르카'는 '알바레즈에게는 선택지가 많지 않다. 팀에 남아 팬들의 분노를 감수하거나 해외 구단의 제안을 받아 이적하는 것이다. 이 문제가 어떻게 해결될지 예측하기는 어렵다. 적어도 단기적으로는 알바레즈가 아틀레티코 마드리드 복귀를 받아들일 것으로 보인다. 그는 훈련을 진행해왔고, 이는 복귀가 정상적으로 이뤄질 것임을 시사한다. 알바레즈는 북중미월드컵 기간 중 시메오네 감독과 만났다. 두 사람 사이의 우호적 분위기는 유지됐다. 감독은 그의 발목 부상 회복에 계속 관심을 보였다. 아틀레티코 마드리드는 알바레즈 잔류를 원하지만, 거액의 제안이 들어온다면 불확실성은 계속될 것이다. 다만, 모든 것이 불확실한 가운데 현재 확실한 것은 알바레즈가 아틀레티코 마드리드의 지도 아래 원격 훈련을 시작했다는 점'이라고 전했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com