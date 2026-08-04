"너무 비싸게 샀다, 곧바로 잘해야!" '韓 축구 철벽' 이한범, 월드컵 활약 확인 안 했나...기량 우려 등장 "적응 기다릴 여유 없어"

사진=클럽 브뤼헤 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]클럽 브뤼헤로 이적한 이한범의 활약 여부에 대한 우려의 시선도 등장했다.

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벨기에의 부트발뉴스는 4일(한국시각) '브뤼헤는 이한범 영입에 거액을 투자했다. 이한범은 곧바로 눈에 띄는 활약을 보여줘야 하며, 이 점이 위험요소일 수 있다'고 보도했다.

클럽 브뤼헤는 3일 '이한범이 브뤼헤와 2029년까지 계약을 체결했다'며 '이한범은 2029년까지 계약을 맺었으며 등번호 3번을 달고 뛰게 된다'고 영입을 공식 발표했다.

사진=클럽 브뤼헤 SNS 캡처

FC서울에서 미트윌란으로 이적한 이한범은 2025~2026시즌 유럽 리그 주전으로서의 도약에 성공하며 상승세를 탔다. 눈길을 모았던 것은 역시 월드컵 활약이었다. 2026년 북중미월드컵에 참가해 김민재의 파트너로서 한국 대표팀 수비진을 지켰다. 덴마크 리그와 유로파리그, 월드컵까지 활약을 이어가며 빅리그 관심까지 등장했다.

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브뤼헤가 빠른 제안으로 이한범의 마음을 사로잡았다. 벨기에의 부트발프리미어는 4일 '당초 이적료는 약 700만 유로로 거론됐으나, 실제 이적료는 훨씬 더 높은 것으로 드러났다. 소식에 따르면 브뤼헤는 미트윌란에 900만 유로의 고정 이적료를 지불할 예정이다. 성과에 따라 향후 이적료는 총액 1050만 유로(약 170억원)까지 오를 수 있다'고 했다. 해당 이적료는 브뤼헤의 역대 수비수 이적료 1위 기록이다.

대한민국 월드컵 대표팀이 23일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 산니콜라스의 에스타디오 우니베르시타리오에서 비공개 훈련을 가졌다. 이한범이 훈련 전 열린 기자회견에서 질문에 답하고 있다. 산니콜라스(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.23/

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다만 높은 이적료와 함께 기대치도 올라갈 수밖에 없다. 이한범이 곧바로 주전급 활약을 펼쳐야 한다는 의견도 고개를 들었다. 부트발뉴스는 '브뤼헤는 이한범 영입에 막대한 투자를 했다. 지난 시즌 활약이 인상적이었다. 거친 몸싸움이 특징인 팀에서 명실상부한 주전 선수로 자리매김했다. 다만 덴마크 이적 후 이한범은 많은 시간이 필요했다. 첫 시즌에는 출전 기회를 거의 얻지 못했고, 이후에도 꾸준히 노력한 끝에 마침내 주전 자리를 꿰찼다. 반면 이반 레코 감독은 즉시 효과를 볼 수 있는 전력 보강을 원했다'고 전했다. 구단 입장에서는 높은 이적료를 고려하면 당연한 기대이기도 하다.

이어 '구단은 오르도녜스의 훌륭한 후계자를 찾았을지도 모른다. 그는 향후 큰 이적료를 받고 다시 팀을 떠날 잠재력도 충분합니다. 하지만 그의 적응에 또다시 몇 달이 걸리거나 오르도녜스가 잔류한다면, 이적은 갑자기 훨씬 더 어려워질 것이다'고 덧붙였다.

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빅리그로 도약할 수 있는 팀, 브뤼헤로 합류함 이한범에게는 더 중요한 적응과 활약의 시간이 다가오고 있다. 이번 기회를 놓치지 않고 뛰어난 기량을 선보인다면, 의심의 눈초리를 극복하는 것은 물론 빅리그 이적도 더 가까워질 수 있을 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com