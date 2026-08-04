오닐 감독의 한국인 'YANG 사랑'은 계속된다, 셀틱 개막전부터 '좌윙'으로 선발 출격-78분 교체…평점 7.2점

로이터연합뉴스

출처=셀틱 SNS

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[스포츠조선 윤진만 기자]지난시즌을 끝마치고 스코틀랜드 명문 셀틱과 재계약을 체결한 양현준이 새 시즌 개막전부터 선발로 나서며 '인생 시즌'에 대한 기대감을 높였다.

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양현준은 4일(한국시각) 스코틀랜드 글라스고 셀틱파크에서 열린 던디 유나이티드와의 2026~2027시즌 스코티시프리미어십 1라운드 홈경기에서 레프트 윙으로 선발출전해 후반 33분 세바스티안 토우넥티와 교체될 때까지 78분 동안 그라운드를 활발히 누볐다.

양현준은 셀틱이 점유율 66%을 기록하며 경기를 주도하는 분위기에서 볼터치 74회, 패스 성공 48회(87%), 슈팅 3회, 드리블 성공 2회, 태클 성공 3회, 리커버리 9회, 지상경합 성공 6회, 반칙 1회 등을 기록했다. 공수를 넘나들며 존재감을 과시했다. 후반 22분 페널티 아크 외곽에서 쏜 오른발 중거리 슈팅은 상대 골키퍼 선방에 막혔다.

출처=셀틱 SNS

후반 도중 다리 경련을 호소한 양현준은 토우넥티와 교체돼 벤치로 물러났다. 평점 7.2점(소파스코어), 준수한 평가를 받았다. 셀틱은 후반 7분 벤자민 니그렌의 결승골에 힘입어 1대0 승리를 거뒀다. 이번여름 이적시장에서 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 승격팀 헐시티로 이적한 일본 출신 핵심 공격수 마에다 다이젠의 공백이 여실히 느껴졌다.

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양현준은 지난 2025~2026시즌 마틴 오닐 셀틱 감독의 전폭적인 신뢰를 받으며 '커리어 하이'를 찍었다. 컵대회 포함 47경기에 출전해 10골 3도움을 기록했다. 2024~2025시즌 대비 출전시간이 두 배 이상 늘었다. 시즌 초 전술상 윙백을 맡았다가 시즌 막바지엔 주포지션인 윙어로 뛰었다. 셀틱의 드라마틱한 리그 역전 우승에 일조했다.

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2023년 강원FC에서 셀틱으로 이적한 양현준은 지난시즌 후 셀틱 영플레이어, 올해의 골 2관왕을 차지했다. '앙숙' 레인저스와의 올드펌 더비에서 작성한 환상적인 솔로골이 이달의 골로 선정됐다. 2026년 북중미월드컵 개막을 앞둔 5월 셀틱과 2030년까지 장기 재계약을 선물받았다. 74세 백전노장인 오닐 감독은 시즌 첫 경기부터 어김없이 양현준을 선발 기용하며 변함없는 신뢰를 드러냈다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 양현준이 패스를 시도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

양현준은 9일 킬마넉과의 프리미어십 2라운드 원정경기에서 시즌 마수걸이 골을 다시 노린다. 오는 20일과 26일엔 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 진출 운명이 걸린 LASK와의 UCL 플레이오프 경기가 기다린다.

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한편, 양현준은 9월 개막하는 2026년 아이치-나고야 아시안게임에 나서는 U-22 대표팀의 와일드카드로 발탁됐다. 월드컵에서 동고동락한 엄지성(스완지시티), 이기혁(강원) 등과 함께 이민성호를 이끈다. 대회 4연패를 노리는 한국은 9월15일 오후 7시30분 나고야 미즈호공원 럭비경기장에서 카타르와 조별리그 D조 1차전을 펼친 후 22일 같은 경기장에서 오후 7시에 사우디아라비아와 2차전을 갖는다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com