충격! 피 토하고, 폐에 물 찬 맨시티 선수 "한 번도 느끼지 못한 통증"…월드컵 뒷이야기 전한 도쿠

제레미 도쿠. 사진=제레미 도쿠 유튜브 영상 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]벨기에 대표팀의 공격수 제레미 도쿠가 2026 북중미 월드컵 기간 자신이 겪었던 건강 이상에 대해 이야기했다.

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도쿠는 지난 3일(한국시각) 자신의 유튜브 채널을 통해 월드컵 기간 건강 이상을 겪었다고 밝혔다. 피를 토하고 호흡에 어려움을 겪었으며, 폐에 액체가 차 있다는 진단까지 받았다고 전했다. 이후 그는 첫 아이의 출산을 위해 잠시 대표팀 캠프를 떠나기도 했다. 도쿠는 이번 월드컵이 자신의 축구 경력에서 가장 힘든 시기 중 하나였다고 설명했다.

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도쿠는 미국으로 떠나기 전부터 몸상태가 좋지 않았다고 주장했다. 도쿠는 "1초마다 기침을 하기 시작했다"며 "기침을 하지 않고는 한마디도 할 수 없었다"고 말했다. 그는 벨기에 대표팀 선수들과 함께 교회에 다녀온 뒤 상태가 악화됐다고 설명했다. 갑자기 극심한 가슴 통증이 찾아왔다는 것이다.

도쿠는 당시를 회상하며 "갑자기 가슴에서 이전에는 한 번도 느껴보지 못한 통증을 느꼈다"며 "움직일 수도 없었고 숨을 들이쉴 수도 없었다"고 설명했다.

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도쿠는 벨기에 대표팀 의료진으로부터 치료를 받고 선수단과 함께 미국으로 이동했지만, 건강 상태는 계속 악화됐다. 결국 그는 훈련하는 데 어려움을 겪었다고 한다. 그는 "그 주에는 제대로 훈련할 수 없었다. 금방 지쳤고 기침도 여전히 사라지지 않았다"며 "심지어 어느 순간부터는 피를 토하기 시작했다"고 말했다.

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결국 도쿠는 응급실을 찾아 진료를 받아야 했다. 도쿠는 "응급실에 가서 모든 검사를 받았고, 폐에 액체 같은 것이 차 있는 것을 발견했다"며 "의사에게 물었더니 흔한 일이 아니라고 말했다"고 밝혔다.

질병과 싸우던 도쿠에게 예상치 못한 소식이 전해졌다. 아내가 예정일보다 몇 주 앞서 진통을 시작했다는 사실을 전달받은 것이다. 건강 상태가 좋지 않았던 도쿠는 자녀의 출산을 위해 영국 런던으로 돌아갈 수 있도록 즉시 허가를 요청했다. 이후 도쿠는 벨기에 대표팀의 월드컵 캠프에 복귀했고, 팀의 조별리그 최종전에 맞춰 다시 합류했다. 그는 벨기에 대표팀의 8강 진출에 중요한 역할을 했지만, 벨기에는 우승팀 스페인에 패하면서 막을 내렸다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com