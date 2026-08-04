[오피셜]'멀티골 원맨쇼' 이동경, 2주 연속 라운드 MVP 쾌거…강원 꺾은 부천, 베스트팀 선정

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[스포츠조선 윤진만 기자]안양전에서 멀티골을 폭발한 '울산 에이스' 이동경이 2주 연속 라운드 MVP로 선정됐다.

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이동경은 지난 2일 문수축구경기장에서 열린 안양과의 '하나은행 K리그1 2026' 21라운드에서 2골을 터뜨리며 팀의 3대1 승리를 이끌었다. 1-1로 맞서던 후반 28분 상대 수비에 맞고 흘러나온 공을 침착하게 왼발로 마무리하며 역전골을 터뜨렸고, 이어 후반 32분에는 정교한 프리킥으로 쐐기골을 터뜨렸다. 이동경은 3라운드, 20라운드에 이어 올시즌 3번째 라운드 MVP를 수상했다.

2일 제주월드컵경기장에서 열린 제주와 인천의 경기가 베스트매치로 뽑혔다. 양팀은 90분 동안 3골씩 주고받는 난타전을 펼친 끝에 3대3으로 비겼다. 1일 강릉하이원아레나에서 강원을 3대0으로 대파한 부천이 베스트팀에 선정됐다.

K리그2 20라운드 MVP는 화성 공격수 플라나에게 돌아갔다. 플라나는 1일 화성종합경기타운에서 열린 대구와의 경기에서 홀로 4골을 터뜨리는 원맨쇼로 5대1 승리를 이끌었다. 대구를 꺾고 리그 3연승을 질주한 화성이 베스트팀에 뽑혔고, 2일 부산구덕운동장에서 열린 부산과 서울 이랜드전이 베스트매치로 선정됐다. 선제골을 내준 이랜드는 후반 39분 박재용의 결승골로 2대1 역전승했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com