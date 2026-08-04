'제주 vs 바이에른 뮌헨' 프로토 승부식 91회차 마감 임박! 프로토 승부식 91회차, 클럽 친선전 3경기 대상 발매

프로토 승부식 91회차 클럽친선경기 대상 게임 정보 이미지제공=한국스포츠레저

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서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜(대표이사 김대욱)가 제주 SK-바이에른 뮌헨, 팀 K리그-맨체스터 시티, 첼시-유벤투스 등 클럽친선전 3경기를 대상으로 하는 프로토 승부식 91회차의 마감이 임박했다. 이번 회차에는 제주 SK-바이에른 뮌헨전(4일 오후 8시 제주월드컵경기장) 팀 K리그-맨체스터 시티전(5일 오후 8시 서울월드컵경기장) 첼시-유벤투스(5일 오후 8시 30분 홍콩 카이탁 스타디움)전이 대상경기로 선정됐다. 이 중 제주-바이에른 뮌헨전은 승무패(261번) 핸디캡(262번) 언더오버(263번) SUM(264번) 유형을 선택할 수 있으며, 경기 개최 시각인 4일 오후 8시까지 전국 스포츠토토 판매점 및 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨을 통해 구매가 가능하다. 다른 팀 K리그-맨체스터 시티전 및 첼시-유벤투스전은 경기 개최일보다 앞선 4일 오후 11시까지 참여할 수 있다.

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가장 먼저 열리는 제주-바이에른 뮌헨전에서는 한국 국가대표 수비수 김민재(뮌헨)의 국내 무대 출전 여부가 관심을 모은다. 제주는 이번 2026시즌을 앞두고 파울루 벤투 전 한국 국가대표팀 감독을 보좌했던 세르지우 코스타 감독을 새로운 사령탑으로 선임했다. 코스타 감독은 새로운 전술을 팀에 접목하며 제주를 이끌고 있다. 제주는 최근 5경기에서 무패 흐름을 이어가며, K리그1 7위(승점 28)에 위치해 있다.

바이에른 뮌헨은 뱅상 콤파니 감독 체제에서 새 시즌을 준비하고 있다. 이번 아시아 투어 명단에는 김민재를 비롯해 마누엘 노이어, 요주아 키미히, 루이스 디아스와 새롭게 합류한 나다니엘 브라운 등이 포함됐다. 반면 해리 케인과 마이클 올리세, 다요 우파메카노, 새로 영입한 이스마엘 사이바리 등은 이번 아시아 투어에 참가하지 않았다. 핵심 선수들의 출전 여부와 젊은 선수들의 기용 폭이 제주전의 주요 변수가 될 것으로 보인다.

5일 열리는 팀 K리그-맨체스터 시티전에서는 K리그를 대표하는 선수들과 잉글랜드 프리미어리그 명문 구단의 맞대결이 펼쳐진다. 팀 K리그는 전북 현대의 정정용 감독이 지휘봉을 잡고 강원FC의 정경호 감독이 코치로 나선다. 정정용 감독은 연령별 대표팀과 K리그에서 쌓은 경험을 바탕으로 선발된 선수들의 조직력을 끌어올리는 데 집중할 것으로 전망된다. 맨체스터 시티는 이번 시즌부터 엔조 마레스카 감독이 팀을 이끌고 있다. 아시아 투어 첫 경기에서는 인터 밀란과 정규시간 동안 1대1로 비긴 뒤 승부차기에서 졌다. 이번 팀 K리그전을 통해 새로운 감독의 전술과 선수단 조합을 다시 한번 점검할 예정이다.

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5일 오후 8시 30분에는 홍콩 카이탁 스타디움에서 첼시와 유벤투스가 맞붙는다. 첼시는 이번 시즌부터 사비 알론소 감독이 지휘봉을 잡았으며, 모건 로저스 등 새로운 선수들을 영입해 전력을 보강했다. 유벤투스 역시 루치아노 스팔레티 감독 체제에서 랑달 콜로 무아니 등을 합류시키며 새 시즌을 준비하고 있다.

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한국스포츠레저 관계자는 "김민재가 속한 바이에른 뮌헨과 팀 K리그가 상대하는 맨체스터 시티 등 국내 축구팬들의 관심이 높은 클럽 친선경기가 프로토 승부식 91회차 대상경기에 포함됐다. 유럽 축구 개막을 앞두고 변화가 많은 각 팀의 감독 및 선수단을 면밀하게 확인한 뒤 승부 예측에 참여해 주길 바란다"고 말했다. 프로토 승부식 91회차의 대상경기와 게임 유형, 배당률 등 상세 내용은 스포츠토토 홈페이지와 공식 인터넷 발매사이트 베트맨에서 확인할 수 있다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com