'韓 축구 에이스' 이강인, 마드리드 못 갔는데 문제 없다..."급하지 않은 상황"→깜짝 '옷피셜'까지 "유니폼 판매량 증가"

사진=아틀레티코 마드리드 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인은 마드리드 합류 불발에도 큰 문제는 없을 것으로 보인다. 오히려 아직 선수단 합류 전이지만, 이강인의 인기만 치솟고 있다.

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스페인의 문도 데포르티보는 4일(한국시각) '이강인은 아틀레티코 합류를 기다리며 한국에서 열심히 훈련 중이다'고 보도했다.

문도 데포르티보는 '이강인은 이미 며칠 전부터 아틀레티코 선수로 합류했지만, 아직 디에고 시메오네 감독의 팀에 정식으로 합류하지는 않았다. 출국 허가를 받기 위해 서울에 머물고 있는데, 이제 급한 상황은 아니다. 아틀레티코는 이번 주말 한국에 도착할 예정이며, 그때 이강인 선수도 새로운 팀 동료들과 시메오네 감독을 만나게 될 것이다'고 전했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 경기가 끝나자 아쉬워하는 이강인의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

앞서 이강인은 지난달 25일 아틀레티코 이적을 확정했다. 계약 기간은 5년, 이적료는 총액 4000만 유로 수준이다. 2023년 마요르카를 떠나 파리 생제르맹(PSG)로 이적해 스페인 무대를 떠났던 이강인은 3년 만에 익숙했던 곳으로 돌아왔다.

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아틀레티코의 끈질긴 구애가 성과를 거뒀다. 2023년 여름에도 아틀레티코는 이강인에게 주시했다. 이번에는 겨울부터 공을 들였다. 마테우 알레마니 디렉터를 필두로 앙투완 그리즈만의 공백을 채울 공격진 에이스 영입 후보로 이강을 낙점하며 적극적인 영입 작업에 돌입했다. 이강인은 아틀레티코 입단 후 에이스의 상징인 7번까지 받으며 기대감을 높였다.

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문제는 선수단 합류 시기다. 당초 합류가 예상됐던 시점보다 더 오래 한국에 머물게 된 이강인은 병역 문제가 발목을 잡았다. 스페인 매체 카네다 세르는 '이강인의 합류 예정일은 아직 정해지지 않았다. 병역 의무 면제와 관련된 행정적 절차로 인해 자국 정부의 승인을 받아야 하기 때문이다. 현재 한국에 머물며 해당 행정 절차를 처리 중이다'고 밝혔다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 돌파 시도하는 이강인. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

이런 상황에서 아틀레티코가 한국에서 이강인의 상태를 원격으로 관리하며 다가올 내한 일정에서 합류를 기대하고 있다. 피트니스 코치, 영양사 등 구단 스태프를 통해 이강인을 위한 맞춤 계획을 전달한 것으로 알려졌으며, 이강인 또한 한국에서 최적의 몸 상태를 유지하기 위해 몰두하고 있다고 알려졌다.

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반면 이강인의 인기는 아직 선수단에 합류하지도 않았는데 계속해서 치솟고 있다. 문도 데포르티보는 '이강인의 이름이 새겨진 아틀레티코 마드리드 유니폼 판매량은 공식 발표 이후 꾸준히 증가하고 있다'고 밝혔다.

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이미 예상했던 효과다. PSG 시절에도 유니폼 판매량 최고 순위를 다투던 이강인이다. 아틀레티코 소식에 정통한 다비드 메디나 기자는 '초기 유니폼 판매 수치가 모든 것을 말해준다. 훌리안 알바레스와 같은 유명 선수조차도 클럽에 합류하기 전에 이렇게 많은 유니폼을 판매한 적은 없었다. 이런 파급 효과는 당연히 구단의 수익 증가로 이어질 것이다'고 평가했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com