'미친 날씨에 오히려 펄펄' 김천 상무의 유쾌한 반전…개막 9경기 무승→무더위에 2연승+3경기 무패 '환호'

사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 김가을 기자]반전이다. 김천 상무가 무더위 속 더 매서운 힘을 발휘하고 있다.

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주승진 감독이 이끄는 김천은 최근 리그 3경기 무패를 달리고 있다. 지난달 22일 광주FC와의 원정 경기에선 전반 4분 선제골을 내주고도 1대1 무승부를 기록했다. 3일 뒤 치른 대전하나시티즌과의 홈경기에서는 3대2 짜릿한 역전승을 거머쥐었다. 후반 추가 시간 나온 김이석의 결승골로 승리를 챙겼다. 기세를 올린 김천은 8월 첫 경기에서도 승리의 환호성을 질렀다. 후반 21분 세트피스 상황에서 나온 이정택의 K리그 데뷔골이 결승골이 됐다. 1대0으로 이겼다. 여기에 수원FC(2부)와의 2026~2027시즌 하나은행 코리아컵 2대1 승리까지 묶으면 공식전 4경기 무패다.

시즌 초와는 180도 다른 모습이다. 김천은 개막 9경기에서 7무2패에 그쳤다. 4월 25일 부천FC를 2대0으로 잡으며 시즌 첫 승리를 챙겼다. 이어진 FC서울과의 대결에서 3대2로 이기며 분위기를 타는 듯했다. 하지만 기세는 오래가지 못했다. 김천은 이후 8경기에서 좀처럼 승리와 인연을 맺지 못했다. 줄곧 11위에 머물러 있었다. 그러나 최근엔 대전, 부천과 승점 '23'으로 어깨를 나란히 하며 10위에 랭크됐다. 언제든 중위권까지 치고 올라갈 수 있는 구도다.

김천의 유쾌한 반전. 시즌 초반과 비교해 조직력이 단단해졌단 평가다. 김천은 '군 팀' 특성상 시즌 중에도 입대와 제대를 반복한다. 현재 팀에 있는 36명은 10~12기로 구성됐는데, 무려 6차례에 나눠 팀에 합류했다. 조직력을 맞추는데 시간이 걸릴 수밖에 없는 구조다. 김천은 2026년 북중미월드컵 기간 짧은 전지훈련을 통해 조직력을 가다듬었다.

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이런 상황에서 제대를 앞둔 선수들의 '솔선수범'도 팀 분위기를 끌어올리고 있다. 이정택 백종범 박세진 등 10기는 10월 6일 제대를 '명' 받는다. 앞서 박철우는 "남은 군 생활, 경기 등 아쉬움 없이 후회 없이 즐겁게 잘 마무리하고 갔으면 좋겠다. 우리(동기들)끼리 그런 얘기를 했다"고 전했다. 실제로 최근 3경기 무패 기간 중 고재현 이건희 김이석 이정택 등 제대를 앞둔 10기 선수들이 연달아 득점포를 가동하며 승점을 쌓았다.

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이 밖에 김천 '스쿼드 구성'도 강점이란 평가를 받는다. 김천은 비교적 젊은 선수들로 구성돼 있다. 실제로 1997년생 박철우(29)가 최연장자다. 무더위에도 체력적 회복 등에서 강한 모습을 보일 수 있다는 것이다. 여기에 허율(울산 HD), 오재혁(제주 SK), 송준석(강원FC) 변경준(서울 이랜드) 등 14명이 3일 국군체육부대에 입소했다. 일부 선수 제대에 맞춰 곧바로 보강에 나서는 것이다. 분위기를 탄 김천은 8일 홈에서 '1위' 서울과 대결한다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com