'이강인 절친' 페란 토레스 작심발언 "나를 원하면, 의지를 보여라"

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[스포츠조선 이현석 기자]페란 토레스가 바르셀로나를 향해 강한 발언을 쏟아냈다.

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스페인의 문도 데포르티보는 4일(한국시각) '페란 토레스는 바르셀로나에 분명한 메시지를 전달했다'고 보도했다.

페란은 이강인과 함께 발렌시아 유소년 팀에서 성장한 유망한 자원이었다. 발렌시아 1군을 거쳐, 맨시티, 바르셀로나까지 활약을 이어갔다. 2025~2026시즌 공식전 49경기에서 21골을 넣으며 뛰어난 득점력까지 장착했다.

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월드컵에서의 활약으로 관심이 타오르고 있다. 우승을 차지한 스페인 대표팀의 핵심 멤버였다. 결승전에서 결승골까지 터트리며 활약은 더 돋보였다. 그를 원하는 구단의 수는 더 늘어나고 있다.

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파리 생제르맹(PSG), 아틀레티코 마드리드 등이 관심을 보였다. PSG는 공격진에서 이강인, 곤살루 하무스 등이 이탈한 빈자리를 페란으로 채우길 원하고 있다. 아틀레티코 또한 페란의 어린 시절을 직접 지켜본 마테우 알레마니 디렉터를 중심으로 영입을 노리는 것으로 보인다.

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페란은 여전히 바르셀로나 잔류도 고려하고 있다. 다만 그는 자신이 바르셀로나에 남기 위해서는 구단 또한 의지를 보여야 한다는 사실을 강력하게 피력했다.

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문도 데포르티보는 '페란은 계약 연장 논의는 바르셀로나의 의지에 달렸다고 밝혔다. 그는 자신의 최우선 순위는 바르셀로나이며, 계약 덕분에 마음 편히 미래를 준비할 수 있다고 강조했다'고 전했다.

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페란은 "바르셀로나가 나를 원한다는 걸 보여줘야 한다. 협상하러 오면 결국 모든 게 논의될 것이다"며 "나는 바르셀로나와 계약이 되어 있다. 축구에서는 무슨 일이 일어날지 아무도 모르지만, 다행히 계약이 있기 때문에 기다리면서 스스로 결정할 수 있다"고 밝혔다.

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페란의 강한 발언과 함께 그의 거취가 여름 이적시장 빅클럽들의 큰 관심사로 떠오를 예정이다. 바르셀로나가 페란에게 의지를 보여줄 수 있을지도 귀추가 주목된다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com