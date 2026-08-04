'국가대표 미드필더' 백승호, 시즌 개막 코앞인데 날벼락..."훈련 중 부상 당했다"→감독도 고민 "미드필더진 매우 취약한 상태"

사진=백승호 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]한국 대표팀 미드필더 백승호가 시즌을 앞두고 어려운 상황에 놓였다.

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영국의 버밍엄라이브는 3일(한국시각) '크리스 데이비스가 이적시장 마감 전 버밍엄 시티의 계획을 설명한다'고 보도했다.

버밍엄라이브는 '데이비스 감독은 이적 시장 마지막 달에 버밍엄에 몇몇 선수들이 영입되고 방출되는 개편이 있을 것으로 예상했다. 버밍엄은 프리시즌 일정을 마무리했고, 이제 리그컵 1라운드에서 스완지시티를 상대한다. 선수단은 수비진은 탄탄하지만, 데이비스 감독은 공격진 보강이 절실하며, 현재 미드필더진은 매우 취약한 상태다'고 전했다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 경기를 펼치는 백승호의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

이어 '백승호는 훈련 중 부상을 당했다. 테일러 가드너-히크먼은 최근 프리시즌 경기에 출전하지 못했다. 마크 레너드는 장기 결장 중이어서 데이비스 감독은 솔리스와 이와타 토모키라는 경험 많은 선수들을 중원에서 기용해야 하는 상황이다'고 설명했다.

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백승호는 바르셀로나 유스 출신으로 K리그 클럽 전북 현대를 거쳐 2024년 1월 버밍엄에 입단했다. 2024~2025시즌 버밍엄의 2부(챔피언십) 승격을 이끌었다. 지난시즌 팀의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 승격에 도전했지만, 아쉽게 10위로 시즌을 마무리했다. 백승호는 재계약을 통해 2028년 6월까지 버밍엄과 계약이 되어있다. 올 시즌도 팀의 주축임이 분명하다.

사진=백승호 SNS 캡처

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올여름에는 월드컵도 참가했다. 지난 2022년 카타르월드컵 이후 두 번째 월드컵에 나선 백승호는 북중미월드컵 조별리그 3경기 체코(2대1 승), 멕시코(0대1 패), 남아공(0대1 패)전에서 모두 중앙 미드필더로 선발 출전했다.

문제는 부상이다. 버밍엄 복귀 후 프리시즌 일정 도중 훈련 과정에서 부상을 당하며 차기 시즌 개막을 앞두고 경기에 나서기 어려워졌다. 버밍엄 또한 승격을 노리는 또 한 번의 도전 속에서 백승호의 이탈은 시즌 초반 뼈아플 수밖에 없다.

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한편 데이비스 감독은 백승호에 대한 강한 애정을 드러낸 바 있다. 그는 "난 항상 백승호에게 '네가 얼마나 좋은 선수인지'에 대해 말해줬다. 그 사실을 잊지 않도록 하기 위해서다. 백승호는 월드컵 같은 무대에서도 자신의 능력을 보여줄 수 있는 최고의 선수"라고 칭찬했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com