韓 축구 대형 악재! '월드컵 영웅' 오현규, 날벼락도 이런 날벼락이...베식타스 충격 영입 후보 등장 "니콜라스 잭슨 제안 고려"

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 이현석 기자]베식타스가 파격적인 공격수 영입 후보를 고려 중이다.

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튀르키예의 스타는 4일(한국시각) '베식타스가 새 시즌을 앞두고 공격진 보강을 위해 새 후보를 고려 중이다'고 보도했다.

스타는 '베식타스는 공격진 강화를 위해 또 다른 스트라이커를 원하고 있다. 빈센조 이탈리아노 감독은 오현규의 활약에도 만족하고 있지만, 한 명의 스트라이커만으로 시즌을 치를 수 없다고 구단에 전달했다. 두샨 블라호비치는 유럽 5대 리그 잔류를 원하고 있다. 이런 상황에서 뜻밖의 제안이 나왔다. 소식에 따르면, 첼시의 니콜라스 잭슨이 에이전트를 통해 베식타스에 제안되었다'고 전했다.

로이터연합뉴스

베식타스는 올여름 선수단 개편을 위해 노력 중이다. 세르겐 얄츤 감독이 팀을 떠나고 이탈리아노가 새롭게 지휘봉을 잡으며 선수단 전력 강화를 위해 영입을 시도하고 있다. 이미 레안드로 트로사르를 아스널에서 데려오며 공격진에 무기를 추가했다. 추가적인 영입을 원하는 포지션은 최전방이다. 당초 두샨 블라호비치, 다르윈 누녜스 등이 거론됐으나, 새로운 후보가 등장했다. 니콜라스 잭슨이다.

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지난 2023~2024시즌을 앞두고 첼시 유니폼을 입은 잭슨은 첫 시즌 44경기 17골 5도움을 기록했음에도 비판의 대상이었다. 결정적인 순간에 득점을 놓치는 빅찬스 미스가 문제였다. 2024~2025시즌은 엔조 마레스카 감독 체제에서 달라지는 듯 보였다. 개선된 골 결정력으로 기대를 모았다. 하지만 시즌 중반이 지나자 다시 원래의 모습으로 돌아왔다. 부상 문제까지 터졌다. 장기 이탈로 첼시가 흔들리는 상황에서 자리까지 비우게 됐다. 공식전 34경기에서 13골 5도움으로 시즌을 마감했다.

AFP연합뉴스

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2025~2026시즌은 임대를 떠났다. 바이에른 뮌헨 유니폼을 입은 잭슨은 임대 후 완전 이적까지 노렸으나, 34경기 11골에 그치며 꿈은 이뤄지지 않았다. 결국 첼시로 복귀한 잭슨은 이번 여름 다시 이적을 도모해야 하는 입장이다. 베식타스가 공격진 보강을 원한다는 사실에 주목해 곧바로 역제안에 나선 것으로 보인다.

잭슨의 합류가 이뤄진다면 오현규에게는 악재다. 유럽 5대 리그 내에서 득점력이 아쉬운 잭슨이더라도, 튀르키예 무대에서는 다를 수 있다. 더욱이 잭슨은 빅리그에서 4시즌 연속 두 자릿수 득점을 터트린 자원이다. 경쟁에서 밀릴 가능성도 배제할 수 없다. 공격진 보강을 원하는 베식타스의 계획이 어떤 영입으로 이어질지, 오현규에게는 어떤 결과로 이어질지도 주목할 부분이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com