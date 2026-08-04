"이적 가능성 시사" '韓 축구 미래' 김민수, 마침내 찾아온 기회인데...지로나 주전 확보 어렵나 "1군 잔류 여부 불확실"

사진=김민수 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]김민수의 지로나 1군 잔류 여부에 대한 우려의 시선이 등장했다.

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스페인의 아라는 1일(한국시각) '현재 김민수의 지로나 1군 잔류 여부는 불확실한 상황이다'고 보도했다.

아라는 '김민수 본인조차 확신하지 못하는 듯, 며칠 전 언론과의 인터뷰 경험 부족으로 다소 어색한 모습을 보이며 이적 가능성을 시사했다. 감독 역시 명확한 답을 내놓지 못했다'고 전했다.

사진=김민수 SNS 캡처

경기도 광주 선동초, 광주초를 거쳐 어린 시절 스페인에 넘어가 해외 생활을 시한 김민수는 지로나가 공을 들여 키운 유망주다. 2022년 지로나 U-19(19세 이하) 팀에 합류했고, 곧이어 지로나 B팀으로 콜업됐다. 지로나 B팀에서 뛰어난 유망주들과 함께 뛰면서도 재능은 돋보였다. 지로나 아카데미의 손꼽는 재능 중 하나로 평가받았다.

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2024~2025시즌 지로나 1군에서 경험치를 쌓은 김민수는 이미 라리가 데뷔까지 마쳤다. 3경기 교체로 출전하며 1부 선수들과 그라운드를 누볐다. 올 시즌은 2부리그 안도라로 임대 이적했다. 본격적인 1군 경험을 쌓기 위한 선택이었다. 김민수는 어린 나이에도 불구하고, 리그 40경기, 선발 27경기를 소화하며 6골4도움으로 활약했다.

사진=김민수 SNS 캡처

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올여름에는 2부 리그로 강등된 지로나에 복귀해 프리시즌에 돌입하며 열을 올리고 있다. 스페인의 스포르트는 김민수의 프리시즌 활약을 지켜보고 '김민수는 지로나의 거대한 희망이다. 올 시즌 활약이 기대되는 선수다. 아직 다듬어지지 않은 원석이다. 지로나 아카데미가 키워낸 최고의 유망주 중 한 명이다'고 평가했다.

이런 상황에서 1군 잔류 여부에 대한 의문이 제기되며, 김민수의 거취가 다시금 안갯속에 빠질 위기다. 지로나 선수들의 교육을 담당한 부교장 프란세스콜은 "재능은 있지만, 아직까지는 1군에서 자리를 잡기 위해 필요한 약간의 행운이 부족했다. 앞으로 어떻게 될지 지켜봐야 한다"고 밝히기도 했다.

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앞서 라리가와 잉글랜드 챔피언십의 관심도 받았던 김민수이기에 이적설이 불이 붙을 가능성도 배제할 수 없다. 웨스트햄 소식을 다루는 해머스허브는 '웨스트햄은 안도라에서 임대 생활을 한 김민수를 계속 지켜보고 있다'며 '김민수는 스페인 2부 리그에서 돌파구를 만들었고, 한국의 가장 빛나는 젊은 선수 중 한 명이다. 그는 라인 전방에서 편하게 풀레이 하며, 관심을 끌었고, 앞으로 미래를 위해 계속 구상 중인 웨스트햄의 관심사 중 하나다'고 설명했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com