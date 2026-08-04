'성범죄 혐의자 안돼!' 웨스트햄 구단주 '홈경기 출입금지'당하나…성비위 사건 파문 확산, 시위 우려 경기장 출입 사전통보 요청

데이비드 설리번 전 웨스트햄 구단주.

Soccer Football - Premier League - West Ham United v Leeds United - London Stadium, London, Britain - May 24, 2026 A West Ham Unitedfan holds up a sign protesting West Ham United owner David Sullivan Action Images via Reuters/Peter Cziborra

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[스포츠조선 최만식 기자] '성비위 혐의자 아웃!.'

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잉글랜드 프로축구에서 고령의 재벌 구단주 성 비위 사건 파장이 확산하고 있다.

자신의 결백 주장에도 소유하던 구단의 홈 경기장 관리단으로부터 홈경기 방문 자제령을 받은 것이다. 파장의 주인공은 웨스트햄 유나이티드의 전 구단주 데이비드 설리번(77)이다.

1970~1980년대 영국 성인잡지 사업으로 성공한 설리번은 매체 '데일리 스포츠'와 '선데이 스포츠'의 소유주이자 경마 사업가로 부를 축적한 억만장자다. 지난 2010년 웨스트햄의 지분 30%를 인수해 공동 구단주로 재임해왔다.

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그런 그는 최근 성착취를 저질렀던 과거 행적이 폭로되면서 공분을 샀고, 웨스트햄 구단주에서 사임했다. 피해 여성들의 폭로에 따르면 설리번 전 구단주는 1980년대 데일리 스포츠와 선데이 스포츠의 소유주 지위를 이용해 모델 지망생들에게 성관계를 강요하고 다른 여성에게도 성적인 비위를 저질렀다.

West Ham fans arrive for the English Premier League football match between West Ham United and Leeds United at the London Stadium, in east London on May 24, 2026. (Photo by Henry Nicholls / AFP)

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설리번 전 구단주는 혐의를 전면 부인하며 관련 사실을 보도한 영국 BBC를 상대로 소송을 제기하는 등 결백을 주장했지만 파문은 오히려 커졌다.

그가 구단의 유소년·여성팀 경기 출입 및 접촉이 3년간 비밀리에 금지돼왔던 것으로 지난 6월 뒤늦게 드러났기 때문이다. 구단과 잉글랜드축구협회(FA), 지방 자치단체로 구성된 보호조치 위원회가 2023년 이미 해당 사건을 인지하고 격리 조치를 내린 데 따른 것이었다.

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BBC 등의 보도로 관련 사실이 알려진 이후 웨스트햄 홈 경기장에서는 일부 관중이 설리번 구단주의 퇴진을 촉구하는 시위가 일어나기도 했다.

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이런 가운데 웨스트햄의 홈 경기장인 런던스타디움 관리단은 더 강력한 조치를 꺼내들었다. BBC는 4일(한국시각) '런던스타디움 측이 관중의 시위 및 반사회적 행동 가능성에 대한 우려로 설리번 전 구단주에게 홈경기 방문을 자제할 것을 권고했다'고 보도했다.

West Ham United chairman David Sullivan, left, and partner Ampika Pickston look on during the Premier League match between West Ham and Leeds United, in London, Sunday May 24, 2026. (Peter Tarry/PA via AP) UNITED KINGDOM OUT

런던스타디움 대변인은 BBC와의 인터뷰에서 "지난 2025~2026시즌 종료 후 구단이 시행중인 아동·여성 보호조치 관련 보도가 나온 뒤 자체적인 보호 의무를 다하기 위해 구단 측에 추가 정보를 요청했다"라고 전했다. 이에 웨스트햄 구단은 '해당 사안 조사를 마쳤으며, 설리번씨의 경기장 방문이 지속적인 안전 위협이 되지는 않는다고 판단했다'고 답변했다.

그럼에도 런던스타디움 측은 팬들의 분노 여론을 감안해 향후 소요사태가 발생할 가능성이 높다고 판단, 사실상 '출입 금지령'을 발동했다.

런던스타디움 측은 설리번 전 구단주에게 "방문 계획이 있다면 추가적인 안전 조치를 시행할 수 있도록 사전에 알려달라"고 요청한 것으로 알려졌다. BBC는 '설리번 전 구단주는 이런 요청을 거부할 가능성이 크다'고 전망했다.

한편, 설리번 전 구단주는 지난해 9월 서포터와 구단 관계자 수천명의 사임 요구 시위를 겪는 등 구단 운영 방식에 대해 팬들의 비판을 받아왔다.

그런가 하면 BBC의 심야 토크쇼 유명 진행자 토니 리브시(62)는 설리번에게 여성을 소개한 의혹으로 인해 16년간 근무했던 BBC 라디오5 라이브에서 떠나는 등 후폭풍이 거세지고 있다.

최만식 기자 cms@sportschosun.com