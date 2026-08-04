韓 대표팀 또 안 온다! 한국 0-4 침몰시킨 아프리카 강호 사령탑 유력, '월드컵 단골 손님' 르나르 감독 "코트디부아르 복귀 임박"

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 이현석 기자]에르베 르나르 감독의 행선지는 한국 대표팀이 아닌 아프리카 강호가 될 예정이다.

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프랑스의 르파리지앵은 4일(한국시각) '르나르 감독이 코트디부아르 복귀가 임박했다'고 보도했다.

르파리지앵은 '르나르 감독이 코트디부아르 감독을 맡을 것으로 예상된다. 48시간 이내에 코트디부아르 대표팀 감독으로 임명될 예정이며, 에메르세 파예 감독의 후임이 될 것으로 보인다. 코트디부아르 감독직은 특별한 의미를 지닌다'고 전했다.

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2026년 북중미월드컵에서 깜짝 등장으로 모두를 놀라게 한 르나르였다. 갑작스럽게 튀니지 대표팀의 손을 잡으며 모두를 놀라게 했다. 당초 튀니지는 사브리 라무시 감독이 이끌었으나, 조별리그 첫 경기부터 비극이 터졌다. 스웨덴전에서 1대5 대패를 기록하며 32강 희망이 희미해졌다. 곧바로 감독 경질이 진행됐다. 라무시를 내보낸 튀니지는 르나르 선임을 진행했다.

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르나르 선임은 튀니지의 반전을 기대케 했다. 그간 사우디아라비아를 이끌고 아르헨티나를 잡는 등 월드컵에서 보여줬던 모습에 상황을 바꿀 수 있을 것이라는 예측도 나왔다. 하지만 반전은 없었다. 르나르 체제의 튀니지가 마주한 첫 상대는 조별리그 2차전 일본이었다. 기대는 현실과 크게 달랐다. 참혹한 결과만이 남았다. 일본은 튀니지를 무려 0대4로 제압했다. 조별리그 2경기에서 9실점을 허용하며 2패를 기록한 튀니지는 곧바로 탈락을 확정했다. 3차전인 네덜란드전도 1대3으로 패하며 조별리그 3경기에서 전부 무너졌다.

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르나르는 곧바로 튀니지를 떠났다. 그는 '떠나기 전에 2026년 월드컵에 참가할 수 있도록 허락해 준 튀니지 축구연맹에 감사드린다'며 '튀니지 국가대표팀 유니폼을 입고 이 잊지 못할 경험을 할 수 있어서 영광이었다. 튀니지 대표팀의 미래를 진심으로 응원한다'고 밝히며 사임했다.

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튀니지를 떠난 르나르는 여러 대표팀 감독 후보로 거론됐다. 한국 또한 빠지지 않았다. 하지만 르나르의 선택은 코토디부아르가 될 것으로 보인다. 코트디부아르는 북중미월드컵에서 기대 이상의 성과를 거뒀다. 이미 대회 전부터 다크호스로 꼽혔다. 지난 3월 영국 밀턴 케인즈에서 열린 A매치 당시 한국을 4대0으로 꺾었고, 이후 스코틀랜드와 프랑스까지 잡아내며 상승세를 탔다.

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본무대에서도 조별리그 3경기 2승1패, 조 2위로 32강 토너먼트에 올랐다. 코트디부아르의 사상 첫 월드컵 토너먼트 진출이었다. 이후 코트디부아르는 노르웨이를 상대로 1대2로 패배해 16강에는 오르지 못했다. 이후 에메르세 파예 감독은 대표팀을 떠났다. 르나르 감독이 코트디부아르 지휘봉을 잡는 것은 2015년 이후 8년 만이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com