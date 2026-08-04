[오피셜]대구FC, '성골 유스+차세대 韓 GK' 박도훈과 첫 준프로 계약 체결

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 윤진만 기자]1부 승격을 노리는 대구FC가 유스 출신 골키퍼 박도훈(18)과 구단 역사상 처음으로 준프로 계약을 체결했다.

Advertisement

대구는 4일, '안정적인 판단력과 뛰어난 선방 능력, 정확한 킥을 겸비한 유망 골키퍼'인 박도훈과 준프로 계약을 맺었다고 발표했다. 박도훈은 대구 U-12, U-15, U-18팀에서 성장한 '대구맨'으로 현재 대구 U-18팀인 현풍고 3학년에 재학 중이다. 지난 5월 대한축구협회장배 전국고등학교축구대회에서 빼어난 활약으로 팀의 우승을 이끌고 대회 GK상을 수상했다. 연령별 대표로 꾸준히 발탁돼 2025년 U-17 월드컵과 2025년 U-17 아시안컵 무대를 누볐다. 최근엔 U-19팀에도 처음 뽑혔다.

K리그는 2018년 유소년 선수의 기량 향상과 유망주 조기 발굴, 구단의 체계적인 육성을 취지로 준프로 계약 제도를 도입했다. 이를 통해 유소년 선수는 학업과 운동을 병행하면서도 프로 무대를 경험할 수 있고, 구단은 육성한 선수를 보다 안정적으로 성장시킬 수 있다. 어린 시절부터 대구에서 성장해 온 박도훈이 이번 계약을 통해 구단 최초 준프로 계약의 주인공이 됐다.

박도훈은 "대구 최초 준프로 계약의 주인공이 되어 영광스럽다. 대구에서 축구를 시작해 대구 유스로서 팬 여러분의 응원과 사랑을 받으며 성장할 수 있었고, 그 덕분에 프로 무대에 입성하게 됐다. 더 큰 책임감을 가지고 주어진 기회에 최선을 다해 팀에 도움이 되는 선수가 되겠다"라고 소감을 밝혔다.

Advertisement

대구는 '박도훈은 대구 유스 시스템에서 오랜 시간 꾸준히 성장해 온 선수다. 구단 최초 준프로 계약이라는 상징성에 걸맞게 지속적인 성장세를 이어갈 수 있도록 적극 지원할 계획이다. 이번 계약을 계기로 유망주 발굴과 유스 시스템 강화를 더욱 확대해 나가겠다"라고 밝혔다.

Advertisement

대구는 K리그2 19라운드 현재, 9승5무5패 승점 32점으로 17개팀 중 6위에 랭크했다. 선두 수원 삼성(승점 37)과는 5점차다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com