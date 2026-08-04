[오피셜]역시 오심이었다! 팔꿈치에 맞은 헤이스 결국 PK 맞았다, 심판협 "명백한 오심, 죄송" ...다만 역전골 취소는 정심

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[스포츠조선 박찬준 기자]결국 오심이었다.

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심판평가협의체는 4일 회의를 열고 지난 1일 청주종합운동장에서 열린 충북청주와 수원 삼성의 하나은행 K리그2 2026 20라운드 경기 판정에 대한 리뷰를 진행했다.

이날 경기는 무수한 뒷말을 남겼다. 명승부였다. 열대야 속 경기장을 찾은 6089명의 팬들을 열광시켰다. 충북청주는 전반 28분 가르시아와 후반 7분 정진우의 골로 앞서나갔다. 하지만 수원의 저력은 대단했다. 헤이스가 후반 32분과 추가시간인 51분 연속골을 터뜨리며 기어코 승부를 원점으로 돌렸다.

추가시간의 추가시간이 주어진 후반 55분, 드라마가 쓰이는 듯했다. 강성진이 오른쪽에서 올린 크로스를 두비츠카스가 헤더로 마무리했다. 수원 벤치와 서포터스는 환호했다. 데뷔전에서 데뷔골을 극장골로 장식한 두비츠카스는 서포터스 앞으로 찾아가 주먹을 불끈 쥐었다. 그러나 이내 분위기는 차갑게 식었다. 주심은 골을 취소한 후 곧바로 종료 휘슬을 불었다. 경기는 2대2로 끝이 났다. 선수들도, 벤치도, 팬들도 모두가 어리둥절한 상황이었다. 중계화면에 잡힌 정동식 대기심의 미는 동작으로 비추어 볼 때 푸싱 파울이라고 '유추'해 볼 뿐이었다. 경기 결과가 바뀌는 가장 중요한 장면이었음에도, 현장에 있는 이들은 그 어떤 설명도 들을 수 없었다.

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수원 선수단과 코칭스태프는 이유를 물었지만, 주심은 입을 닫았다. 이정효 수원 감독과 구단 관계자가 선수들을 진정시키지 않았더라면, 더 험한 장면이 나올 뻔했다. 경기 후 주심은 어떤 예우도 갖추지 않은 채, 그대로 경기장을 빠져나갔다. 최고가 될 수 있었던 경기가 최악으로 마무리됐다. 경기 후 수원 팬들은 심판 판정에 강하게 항의하며 경기장 출입구 통로를 점거했다. 심판은 한동안 경기장을 빠져나가지 못하다 충북청주 구단 측이 제공한 차량에 탑승해 '탈출'했다.

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사실 수원 팬들이 분노한 것은 마지막 골 취소 장면 하나 때문이 아니다. 후반 11분 헤이스가 페널티박스 안 혼전 중 김선민의 팔꿈치에 맞고 쓰러졌고, 후반 45분에는 브루노 실바가 박스 왼쪽에서 올린 크로스가 반데이라의 손에 맞았지만 주심의 휘슬은 울리지 않았다. 페널티킥으로 이어질 수 있는 장면이었지만, 주심은 VAR(비디오판독)을 진행하지 않았다. 헤이스의 경우, 퇴장까지 줄 수도 있는 장면이었다.

심판평가협의체의 입에 이목이 집중됐다. 일단 심판평가협의체는 역전골 취소에 대해서는 정심이었다고 밝혔다. 심판평가협의체는 "VAR은 주심의 판정과 다른 의견이면서 이를 뒤집을 명백한 증거가 있는 경우에 온필드리뷰를 권고한다. 해당 장면은 주심의 현장 판정이 명백하고 확실한 오류에 해당하지 않았기에, VAR이 개입하지 않은 것은 프로토콜에 부합하는 정상적 절차"라고 설명했다. 이어 "온필드리뷰가 없었던 것은 VAR 확인이 없었던 게 아니라, VAR 확인 결과 주심과 동일 의견으로 판정이 그대로 유지됐음을 의미한다"고 덧붙였다.

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하지만 팔꿈치 가격에 대해서는 명백한 오심이라 했다. 심판평가협의체는 "후반 11분 상황 당시 주심은 경합 상황에서 해당 접촉을 인지하지 못했고 VAR 심판은 이를 '공을 향한 자연스러운 동작'으로 판단해 온필드리뷰를 권고하지 않았다"고 밝힌 뒤 "하지만 경기규칙 12조상, 공 플레이와 무관하게 상대 선수를 향해 팔을 사용하는 행위는 반칙이다. 이 장면이 페널티 지역에서 발생했으므로 페널티킥"이라고 설명했다.

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그러면서 "이는 명백한 오심으로, 경기를 지켜보신 축구 팬 여러분과 관계된 분들께 진심으로 사과드리며 송구한 마음을 전한다"며 고개 숙였다.

핸드볼 장면 역시 정심으로 봤다. 심판평가협의체는 "굴절된 공의 방향이 지면 또는 공중으로 확실하게 바뀐 후 손에 터치된 경우, 핸드볼로 처벌하지 않도록 규정한다. 반데이라의 핸드볼은 공이 명백히 굴절돼 방향이 바뀐 전형적 사례로 핸드볼 반칙이 성립하지 않는다"고 밝혔다.

심판평가협의체는 "후반 11분경 페널티지역 내 팔 사용 장면은 마땅히 페널티킥과 경고가 선언됐어야 함에도 이를 놓친 명백한 오심으로, 경기를 지켜보신 모든 축구팬 여러분과 관계된 분들께 진심으로 사과드리며 송구한 마음을 전한다"며 "이번 사안을 무겁게 받아들여 심판 평가와 교육에 철저히 반영하고, 유사한 오심이 재발하지 않도록 판정 역량 강화에 더욱 힘쓰겠다"고 전했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com