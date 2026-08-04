[공식발표]'3승1무! 7월 무패군단' 수원FC 박건하 감독 이달의 감독상...5년 3개월만의 영예

사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 전영지 기자]박건하 수원FC 감독이 7월 'flex 이달의 감독상'을 수상했다.

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수원FC는 7월 4경기에서 3승 1무, 무패를 달렸다. 수원FC는 7월 첫 경기였던 16라운드 안산전에서 3대1로 승리했고, 17라운드 전남전에선 5대0 대승을 거뒀다. 18라운드 서울이랜드와 2대2로 비긴 후 19라운드 대구를 상대로 2대1 승리를 거두며 무패로 7월을 마무리했다. 수원FC는 4경기에서 12득점 4실점을 기록해 공수 모든 측면에서 안정적인 경기력을 선보였다.

박건하 감독 개인적으로도 경사다. 2021년 5월 수원 삼성 감독 시절 이후 5년 3개월 만에 수원FC에서 개인 통산 두 번째 이달의 감독상 영예를 안았다. 박건하 감독에게는 한국프로축구연맹이 제작한 트로피와 상금이 전달될 예정이다.

사진제공=한국프로축구연맹

한편 flex는 프로축구연맹과 K리그 공식 파트너십을 체결한 HR 기반 AI 플랫폼 기업으로 훌륭한 리더십으로 선수들이 목표에 집중하는 하나의 팀을 만들고, 귀감이 되는 K리그의 명장을 선정해 매월 이달의 감독상을 후원하고 있다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com