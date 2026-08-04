[공식발표]성남FC, 전경준 감독과 계약 종료..."감독대행 체제 전환, 후임 감독 선임 절차 착수"

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[스포츠조선 이현석 기자]성남FC가 전경준 감독과 동행을 마무리했다.

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성남은 4일 '팀의 분위기를 정비하고, 시민구단으로서 지속 가능한 발전과 명확한 방향성을 정립하기 위해 심사숙고한 끝에 전경준 감독과의 계약을 종료하기로 결정했다'고 공식 발표했다. 성남 관계자는 "부임 이후 어려운 여건 속에서도 팀을 위해 책임감을 갖고 헌신해 준 전경준 감독의 노고에 진심으로 깊은 감사의 마음을 전한다"며 "전경준 감독의 앞날에 늘 건승과 영광이 함께하기를 응원하겠다"고 밝혔다.

전 감독은 2024시즌 도중 성남 사령탑으로 부임했다. 부진한 팀 상황 속에서 첫 해를 반전 없이 최하위로 마무리했다. 팀을 정비하며 2025시즌에는 괄목할 성적을 거뒀다. 전 감독 체제에서 성남은 5위로 시즌을 마치며 준플레이오프 진출에 성공했다. 준플레이오프에서는 이랜드를 잡아내는 이변을 연출했으나, 플레이오프에서 부천의 벽에 막히며 승격 도전은 아쉽게 마무리됐다. 올 시즌도 어려운 상황 속에서도 팀을 이끌었던 전 감독은 성남 지휘봉을 내려놓았다. 성남은 현재 K리그2 12위(승점 20), 4승8무6패를 기록 중이다.

성남은 감독대행 체제에 돌입한다. 구단은 '선수단 동요를 최소화하고 빠르게 팀을 정비하기 위해 감독대행 체제로 전환하여 향후 일정을 소화활 예정'이라고 밝혔다. 후임 감독 선임 절차 또한 신속하게 착수해 팀의 안정화를 이끌겠다는 계획이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com