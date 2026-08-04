충북청주FC 이창훈-조주영 K리그 통산 100경기 출전! "팬들을 위해 더 열심히 뛰겠다"

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[스포츠조선 박찬준 기자]충북청주프로축구단(대표이사 김현주) 소속 이창훈과 조주영이 팬들에게 뜨거운 응원을 받으며 K리그 통산 100경기 출전 기념행사를 마쳤다.

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충북청주FC는 지난 1일 오후 7시30분 청주종합경기장에서 열린 수원 삼성과의 '하나은행 K리그2 2026' 20라운드 홈경기에서 이창훈과 조주영의 K리그 통산 100경기 출전 기념행사를 진행했다.

이창훈은 지난달 19일 열린 천안시티FC(이하 천안)와의 18라운드 홈경기에서, 조주영은 지난 달 24일 펼쳐진 김해FC와의 19라운드 원정경기에서 연이어 100경기 출전이라는 금자탑을 세웠다. 구단은 뜻깊은 기록을 기념하고 축하하기 위해 식전행사를 통해 기념행사를 진행했다.

김현주 대표이사는 두 선수에게 기념 액자와 꽃다발을 전달했다. 경기장을 찾은 팬들도 뜨거운 박수와 환호를 보내며 두 선수의 기록을 축하했고, 이창훈과 조주영은 환한 미소로 화답했다.

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이창훈은 2018년도 안산 그리너스에서 프로 데뷔를 시작해 충남아산, 전남 드래곤즈를 거쳐 2025년 충북청주에 입단했다. 지난해 38경기에 출전했고 올 시즌은 7경기를 소화해 내며 결국 18라운드 천안과의 경기에서 K리그 출전 100경기가 성사됐다.

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조주영은 2016년 광주FC에서의 데뷔를 시작으로 인천 유나이티드를 거쳐 다시 광주로 복귀했다. 이후 충남아산을 거친 뒤 올해 충북청주로 왔다. 올 시즌 13경기를 뛰었으나 부상으로 잠시 자리를 떠났다가 복귀전인 김해와의 경기에서 교체로 나온 뒤 당당히 K리그 출전 100경기를 달성했다.

이창훈은 "여기서 안주하지 않고 더 열심히 뛰어 앞으로 팬들에게 보답할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔고, 조주영은 "간절히 바라던 순간이 찾아왔다. 200경기도 충북청주FC에서 달성할 수 있도록 열심히 노력하겠다"고 전했다. 두 선수는 팬들에게 감사의 마음을 전하며 앞으로도 팀을 위해 최선을 다하겠다고 다짐했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com