"한국엔 왜 안 오셨어요" '방한 명단 제외' 노 젓는 홀란, 깜짝 근황, "지난시즌 67경기 뛰어…휴식이 필요해"

Manchester City forward Erling Haaland and his partner Isabel Haugseng Johansen arrive for the wedding of his teammate Manchester City goalkeeper Gianluigi Donnarumma and Alessia Elefante at the Chiesa Madre di San Giorgio Martire in Locorotondo, Italy, July 24, 2026. REUTERS/Alessandro Garofalo TPX IMAGES OF THE DAY

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group I - Iraq v Norway - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, U.S. - June 16, 2026 Norway's Erling Haaland celebrates scoring their first goal REUTERS/Brian Snyder SEARCH "WORLD CUP 2026 PICTURES" FOR THIS STORY. SEARCH "WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES.

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[스포츠조선 윤진만 기자]맨시티 핵심 골잡이 엘링 홀란(26)이 모처럼 근황을 공개했다.

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2026년 북중미월드컵에서 노르웨이의 깜짝 8강 진출을 이끈 후 휴가를 보내고 있는 홀란은 3일 소셜미디어 플랫폼인 스냅챗에 몇 주만에 등장했다. 한 사용자가 '그동안 왜 스냅챗에 안 나왔냐'라고 묻자, "휴가가 필요했다. 머리가 너무 아프다"라고 답했다. 다른 사용자가 (머리가 아픈)이유를 묻자, "참고로 난 지난시즌 67경기를 뛰었다"라고 말했다. 홀란의 시즌은 2025년 8월17일 잉글랜드 프리미어리그 개막전에서 시작해 지난달 12일 잉글랜드와의 월드컵 8강전에서 패하는 날로 끝난다. 장장 11개월간의 대장정을 소화했다.

Erling Braut Haaland gets off the plane after the national football team landed at Oslo Airport, in Gardermoen, Norway, July 13, 2026. Jan Langhaug /NTB/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NORWAY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NORWAY. NO RESALES. NO ARCHIVES. TPX IMAGES OF THE DAY

홀란은 모처럼 휴식을 만끽하며 타오르미나에서 열린 돌체앤가바나 행사에 참석했고, 로코토론도에서 열린 팀 동료 잔루이지 돈나룸마의 결혼식에 참석했다. 결혼식장에선 월드컵 기간 동안 전 세계적으로 큰 인기를 끈 노르웨이 전통 '바이킹 로우'를 선보였다. 프랑스 리비에라에선 'NBA 전설' 마이클 조던을 만나기도 했다.

엔조 마레스카 신임감독이 이끄는 맨시티는 1일 홍콩에서 인터밀란과 프리시즌 친선경기를 치른 후 4일 오후 한국에 입국한다. 5일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 팀 K리그와 맞대결을 펼칠 예정이다. '월드 스타' 홀란과 '월드컵 골든볼' 로드리는 휴가차 아시아 투어 명단에서 제외됐다. 국내 축구팬은 홀란의 화려한 축구 실력과 쇼맨십을 즐길 기회를 놓쳤다.

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맨시티는 9일 오후 8시엔 같은 경기장에서 '이강인 새 소속팀' 아틀레티코 마드리드와 격돌한 후 영국으로 돌아갈 계획이다. 홀란은 현지시각 8월 12일 혹은 13일에 팀에 합류해 16일 웨일스 카디프의 밀레니엄 스타디움에서 아스널과의 커뮤니티실드 경기에 출전할 예정이다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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