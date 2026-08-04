'상한선, 더이상은 무리다' 아스널, 브라질 국대 미드필더 기마랑이스 이적료 1000만파운드 인상 두번째 제안..'7000만→8000만파운드'

Brazil's midfielder #08 Bruno Guimaraes gestures during the 2026 World Cup Group C football match between Scotland and Brazil at the Miami Stadium in Miami Gardens on June 24, 2026. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]첫번째로 제안했던 이적료 7000만파운드를 거절당했다. 뉴캐슬 유나이티드는 아스널이 브라질 국가대표 미드필더 브루노 기마랑이스를 영입하고 싶다면 보내온 1차 제안을 바로 거부했다. 이에 아스널이 두번째 제안을 준비했다. 이적료를 1000만파운드 올리기로 했다고 한다.

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영국 매체 '텔레그래프'에 따르면 아스널은 이적료로 8000만파운드를 제시할 용의가 있다. 단 이 금액은 아스널 사령탑 미켈 아르테타 감독이 뉴캐슬의 최종 답변을 기다리며 설정한 상한선이라고 한다. 8000만파운드 그 이상은 어렵다는 뉘앙스다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Scotland v Brazil - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 24, 2026 Brazil's Bruno Guimaraes in action IMAGN IMAGES via Reuters/Nathan Ray Seebeck

아스널이 기마랑이스를 영입하기 위한 두 번째 이적 제안 준비를 마쳤다. 최근 뉴캐슬 구단은 7000만파운드 규모의 제안을 거절했다고 한다. 아스널은 이번 여름 이적시장에서 기마랑이스를 계속 예의주시했다. 중원을 보강하기 위한 영입이다. 에디 하우 감독이 뉴캐슬을 떠난 이후 기마랑이스의 아스널 이적은 급진전 되는 흐름이다. 하지만 첫 번째 제안은 선급금 7000만파운드에다 옵션 1000만파운드가 추가되는 정도였다. 그 제안은 뉴캐슬의 기대에 미치지 못 했다. 이에 아스널이 두번째 이자 상한선을 정했고, 그 금액이 기본 8000만파운드로 알려졌다.

브라질 국가대표로 북중미월드컵에 참가했던 기마랑이스는 스페인에서 진행 중인 아스널의 프리시즌 훈련 캠프에 합류한 상황이다. 1997년생인 그는 뉴캐슬과 계약 기간이 2년 남아 있다. 그의 현재 시장가치는 7150만유로다. 뉴캐슬은 기마랑이스를 꼭 팔아야할 상황은 아니라고 한다. 그들이 원하는 이적료가 아니면 굳이 기마랑이스를 아스널로 보내지 않아도 되는 입장이라고 한다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group C - Brazil v Haiti - Philadelphia Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. - June 19, 2026 Brazil's Bruno Guimaraes arrives at the stadium before the match REUTERS/Jeenah Moon

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기마랑이스는 탈압박과 전진 패스에 능하다. 좁은 공간에서 상대의 압박을 벗어나는 풋워크가 뛰어나고, 정교한 롱·숏패스로 단번에 공격 기회를 만들 줄 안다. 또 공수 전환 상황에서의 판단력이 탁월하며, 중원에서 템포와 흐름을 안정적으로 조율한다. 단점도 있다. 스피드가 빠른 편은 아니며 넓은 공간을 커버하거나 빠르고 민첩한 상대 공격수에 버거울 때가 있다. 과감하고 투지 넘치는 수비 스타일로 인해 불필요한 반칙이나 옐로카드를 자주 받는 편이다.

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뉴캐슬은 현지시각 8일 발렌시아와 프리시즌 친선경기를 갖는다. 뉴캐슬의 2026~2027시즌 개막전(24일)에서 리버풀을 상대한다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com