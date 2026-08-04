[현장인터뷰]'팀 K리그' 정정용 감독 출사표 "당연히 결과 가지고 와야…적정 수준에서 강한 프레싱 필요"

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[부천=스포츠조선 김가을 기자]"당연히 결과를 가지고 와야 한다."

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정정용 '팀 K리그' 감독의 말이다.

K리그 올스타격인 '팀 K리그'는 5일 서울월드컵경기장에서 맨시티(잉글랜드)와 2026 쿠팡플레이 시리즈 대결을 펼친다.

'팀 K리그'를 이끌게 된 정정용 전북 감독은 4일 부천종합운동장에서 열린 공식 기자회견에서 "K리그 팀 감독으로서 세계적인 팀과 경기할 기회를 주셔서 감사하다. 우리 선수들이 리그 경기가 있고, 주중에 이벤트 경기가 있다. 최선을 다해 좋은 경기를 보일 수 있도록 하겠다"고 말했다.

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그는 "맨시티가 최근 인터 밀란과 경기를 했다. 그에 포커스를 맞췄다. 사실 선수들이 주말에 경기를 해서 컨디션 조절로도 시간이 부족하지만, 공격적인 부분을 만들어가는 것 등을 하겠다. 수비도 상대가 몸이 잘 돼 있는 것 같다. 물러서는 것이 아니라 적정 수준에서 강한 프레싱이 필요할 것 같다. 훈련장에서 잠깐 진행할 수 있을 것 같다. 그렇게 준비했다"며 "(코치고 나서는) 강원FC의 정경호 감독과 구상은 했는데, 선수들 말을 들어보니 흔들린다. 같이 뛰어보고 싶은 선수가 있다고 하니 다시 구상하겠다. 당연히 결과를 가지고 와야하니 그렇게 생각하고 준비하겠다"고 덧붙였다. 맨시티는 최근 인터 밀란과의 비시즌 친선 경기에서 1대1로 비긴 뒤 승부차기에서 1-3으로 패했다.

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정 감독은 '팀 K리그'에서 지도해보고 싶었던 선수로 "국내 멤버 중에 상무에서 거의 거쳐갔던 선수인 것 같다. (이)동경이도 옆에 있지만 다시 만나는 그런 의미다. 선발이 됐다는 것은 K리그 선수들이라는 것이다. 그런 기쁨은 있는 것 같다. 더 좋은 퍼포먼스로 팬들에게 좋은 모습을 보였으면 좋겠다"며 옆에 있던 무고사(인천)를 향해 "다만, 거기(상무)에는 외국인 선수가 없었다. 무고사 선수는 토종이라고 보시면 될 것 같다. 기회가 되면 다른 팀이라도 다시 한번 선수와 지도자로 만나보고 싶다"고 웃었다.

부천=김가을 기자 epi17@sportschosun.com