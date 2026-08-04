'건강하고 시원한 여름' 충북청주, '충북인삼농협 브랜드 데이' 성료

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[스포츠조선 박찬준 기자]충북청주프로축구단(대표이사 김현주)가 1일 청주종합경기장에서 열린 수원 삼성과의 '하나은행 K리그2 2026' 20라운드 홈경기에서 '충북인삼농협 브랜드 데이'를 성황리에 진행했다.

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이날 홈경기에서는 충북인삼농협 브랜드 데이를 맞아 팬들이 함께 즐길 수 있는 다채로운 이벤트를 마련했다. 장외 이벤트존에 마련된 충북인삼농협 추석맞이 홍삼선물 홍보전 부스에서는 다양한 홍삼 제품들을 만나볼 수 있었다. 이어 에너제트 시음행사도 함께 진행하며 관람객들의 발길을 사로잡았다.

괴산 대학 찰 옥수수와 일오당 떡카페의 제품을 판매하며 팬들이 즐길 수 있는 먹거리를 더했다. 이어 구단 공식 온라인 쇼핑몰인 아고라(AGORA)도 '놀러와유 아고라 숲' 부스를 운영해 꽝 없는 럭키드로우 이벤트로 현장의 즐거움을 더했다.

이어서 저녁 경기를 더욱 시원하게 즐길 수 있도록 8~9월 홈 4경기 동안 이어지는 '찐~한 푸른 밤 페스타'의 막을 올렸다. 관람객들은 맥주트럭뿐만 아니라 추억의 맥주보이도 만나며 한여름 밤의 경기 분위기를 만끽했다. '찐~한 푸른 밤 페스타'는 15일 전남 드래곤즈전, 23일 경남FC전, 9월 4일 서울 이랜드전에서도 계속된다.

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충북인삼농협 관련 사전 퀴즈 이벤트와 하프타임 이벤트를 통해 각각 6년근홍삼정골드 데일리마일드와 망고탱탱홍삼젤리를 증정했다. 아울러 브랜드존(N3) 관람객에게는 추첨을 통해 6년근홍삼정골드 데일리마일드를 제공했다.

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김현주 충북청주FC 대표이사는 "앞으로도 다양한 이벤트를 통해 팬들이 무더운 여름에도 경기장에서 즐거운 추억을 만들 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com