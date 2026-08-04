[현장인터뷰]'인천 시민' 무고사의 굳은 각오 "대한민국 대표하는 책임감을 갖고 나설 것"

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[부천=스포츠조선 김가을 기자]"대한민국을 대표하는 책임감을 갖고 나설 것이다."

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'인천 시민' 무고사(인천)가 굳은 각오를 다졌다.

K리그 올스타격인 '팀 K리그'는 5일 서울월드컵경기장에서 맨시티(잉글랜드)와 2026 쿠팡플레이 시리즈 대결을 펼친다.

생애 첫 '팀 K리그' 일원이 된 무고사는 기쁨을 감추지 않았다. 그는 4일 부천종합운동장에서 열린 공식 기자회견에서 "무한한 영광이다. 큰 기회를 주셔서 감사하다. 나를 선택해줘서 고맙다. 세계 최고의 선수들을 상대로 K리그 우수한 선수들과 호흡을 맞춰 영광이다. 최선을 다하겠다"고 목소리에 힘을 줬다.

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그는 "팀 K리그 구성원과 같이 뛰어본 적이 없다. 모두 좋은 선수기 때문에 이들과 그라운드 누비는 것은 재미있을 것 같다. 공격수에는 좋은 패스 주는 선수가 중요한데 좋은 선수가 많아서 기대가 된다. (세리머니 관련) 아직 대화를 나눌 시간은 없었다. 분명히 저녁 식사 이후로 얘기할 것으로 생각한다. 훌륭한 선수 많다. 어떤 선수가 골을 넣고 어떤 세리머니를 할지 기대가 많이 된다"며 "(선발된 것에) 개인적으로 자랑스럽게 생각한다. K리그가 나를 선정해줘서 감사한 마음이다. 한국은 나의 '제2 고향'이다. 나는 반(半) 한국인이자 인천 시민이다. 그래서 영광이라고 생각하지만, 클럽, 리그, 팬, 나의 가족, 대한민국을 대표하는 책임감을 갖고 나설 것이다. 나뿐만 아니라 모두가 같은 마음을 가져야 한다고 생각한다"고 굳게 다짐했다.

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한편, 그는 맨시티와의 경기에서 격돌하고 싶은 선수로 "모두 좋은 선수라고 생각한다. 개인적으로는 몬테네그로 국가대표 때 크로아티아와 경기했던 마테오 코바치치다. 다시 한번 만나기를 고대한다"고 바람을 드러냈다.

부천=김가을 기자 epi17@sportschosun.com