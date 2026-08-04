K-축구 5차 혁신위 "KFA 회장 선거인단 2만명 권고...동호인은 K5~7 대표+대축전-대통령기-협회장기 참가선수로"[공식발표]

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[스포츠조선 전영지 기자]K-축구 혁신위원회(혁신위)가 총 2만명 내외의 '대한축구협회(KFA) 회장 선거인단 구성 관련 권고안'을 발표했다.

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혁신위는 4일 제5차 회의를 비대면으로 열고 1시간반 여의 토론 끝에 KFA 회장 선거인단 확대에 대한 구체적인 안을 제시하고 권고했다.

회의 종료 직후 혁신위가 발표한 권고안에 따르면 전문선수, 동호인, 지도자, 심판 등으로 구성된 선거인단은 총 2만여 명이다. 대한체육회 선거제도 개편안에 따라 명시된 기준을 충족하는 전원이 참여하는 선거로 인위적인 선거인단 편입이나, 추첨에 의한 재량 개입 여지를 철저히 배제하는 선거 방식에 선수, 지도자, 심판 등 현장 참여 비중을 높여 민주성을 제고하도록 했다.

각 부문별 기준을 어떻게 잡느냐가 관건이었다. 혁신위는 2025년 기준 전문선수(K1~K4, WK, U리그), 동호인(K5~K7 대표, 생활체육대축전·대통령기·협회장기 참가 선수), 등록 지도자 각 4000~6000명, 등록심판 3000여명, 기타 1000여명(정회원단체 K리그1 및 K리그2 임원·대의원) 등으로 구성된 안을 권고했다. 심판, 지도자가 중복되거나 동호인의 경우 출전 대회가 중복될 수 있어 선거인단 규모는 2만명보다 다소 줄어들 수 있다는 분석도 나온다.

박지성 K-축구혁신위 공동위원장과 최휘영 문체부 장관. 사진제공=문화체육관광부

발언하는 박지성 위원장

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혁신위는 "현장의 참여와 투명성을 높이는 것을 목표로 대한체육회장 선거인단 개편안을 기본적으로 준용하되 프로·실업·승강제 리그 등 축구종목의 특성을 반영했다"고 설명했다. 또 2만여명이 넘는 대규모 선거인단인 만큼 전자투표 시스템 도입을 추진하는 한편 비밀투표 보장 등 현실화를 위한 방법들을 모색하기로 했다.

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대한축구협회는 이번 권고안에 대해 내부 논의를 거쳐 관련 규정 개정 및 이행을 위한 향후 절차를 진행할 예정이다. 또 대한체육회는 권고안의 근거 조항이 되는 대한체육회 회원종목단체 규정 개정을 8월까지 마무리하고 한국프로축구연맹 및 문화체육관광부와 함께 행정, 재정적 뒷받침을 하기로 했다.

혁신위는 "다음 회의에선 거버넌스 혁신과 체계적인 유소년 선수 육성을 현실화할 수 있는 방안과 예산을 집중 논의할 예정"이라면서 "혁신위에서 그간 논의하고 앞으로 논의해 나갈 내용을 축구를 사랑하시는 많은 분들에게 직접 설명하고 의견을 듣는 자리도 조속히 마련하겠다"고 밝혔다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com