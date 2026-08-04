[현장인터뷰]'정정용 감독의 뒤늦은 선물' 이동경 활짝…맨시티와의 격돌엔 "필 포든 가장 기대된다"

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[부천=스포츠조선 김가을 기자]"필 포든이 가장 기대된다."

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이동경(울산 HD)이 '잉글랜드 강호' 맨시티와의 대결을 앞두고 기대감을 드러냈다.

K리그 올스타격인 '팀 K리그'는 5일 서울월드컵경기장에서 맨시티(잉글랜드)와 2026 쿠팡플레이 시리즈 대결을 펼친다.

3연속 '팀 K리그' 일원이 된 이동경은 "3년 연속 팀 K리그 선수로 경기에 나설 수 있어서 굉장히 기쁘게 생각한다. 이렇게 좋은 팀과 경기할 수 있는 것에 영광이다. 내가 잘 할 수 있는 부분, 좋은 선수들과 좋은 경기 할 수 있도록 잘 준비하겠다"고 말했다.

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그는 같이 뛰어보고 싶은 선수로는 "월드컵 8강 이상 팀 선수가 오지 못해 아쉬운 부분도 있다. 그럼에도 세계적인 선수들이 많다. 어린 선수들 중에서도 세계적인 선수가 될 선수가 될 것으로 생각해서 모두에게 기대한다. 개인적으로는 같은 왼발이고 비슷한 포지션의 필 포든이 가장 기대된다. 궁금하고, 잘 지켜보고, 같이 뛰어보고 싶다"고 뽑았다.

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국내 선수로는 "두 명이 떠오른다. 기성용 선수와 같이 뛰어보고 싶었다. 재작년에 포함됐다가 이탈해서 처음 같이 경기한다. 같이 뛰어보면 어떨까 생각해서 기대된다. 서울의 손정범 선수가 어린 나이에도 좋은 플레이를 하고 있고 좋은 선수라고 경기장에서 많이 느꼈다. 개인적으로는 기대되는 선수 중 한 명"이라고 바람을 드러냈다.

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사진=이동경 본인 제공

'팀 K리그' 유(有) 경험자인 이동경은 팬들이 기대하는 득점 세리머니에 대해 "지난해에도 우리가 급하게 사우나에서 '무엇을 할까' 생각하면서 맞춰서 했다. 무조건 득점을 해야 세리머니를 할 수 있기 때문에 세리머니를 하기 위한 득점을 할 수 있도록 준비를 잘 해야 할 것 같다. 아직 선수들과 대화할 시간이 많이 부족했다. 저녁 시간 등에 즐거운 시간 만들 수 있도록 얘기를 나눠보도록 하겠다"며 웃었다.

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그는 '스승' 정정용 감독과 1년 만에 다시 만났다. 두 사람은 지난해 김천 상무에서 스승과 제자로 호흡을 맞췄다. 이번엔 '팀 K리그'의 감독과 선수로 재회했다.

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이동경은 "충성을 해야하나 생각을 했다. 이제는 민간이라서 반갑게 인사했다. 김천에 있으면서 많이 배웠다. 선수로서 크게 성장할 수 있는 부분에 많은 도움을 주셔서 항상 감사하게 생각한다. 라이벌 팀으로 가셨기 때문에 경기 때는 치열하게 하겠지만, '팀 K리그'를 통해 다시 만날 수 있어서 기쁘다. 좋은 경기를 해서 좋은 추억이 됐으면 좋겠다"고 했다. 정 감독은 이동경을 만나자마자 지난해 김천 팬에게 받은 '이동경 카드'를 선물로 줬다며 비하인드를 전했다.

한편, 이동경은 여름 이적 시장에서 스토크 시티(잉글랜드) 이적설이 돌았다. 하지만 이적은 성사되지 않았다. 이동경은 "아쉬움이라고 말씀하셨는데, 개인적으로 그렇게 아쉽게 생각하고 있지 않다. 맨시티라는 정말 좋은 클럽과 경기할 수 있어서 정말 기쁘다. 내가 이렇게 좋은 선수들과 경기를 하면서 어떤 플레이를 할 수 있고, 얼마나 경쟁력이 있는지 알 수 있는 좋은 경기라고 생각한다. 내일도 마찬가지로 스스로를 한 번 시험해볼 생각"이라며 각오를 다졌다.

부천=김가을 기자 epi17@sportschosun.com