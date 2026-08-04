"충격!" 손흥민 후계자→비난 폭발 토트넘 최악의 캡틴, 크리스티안 로메로 결국 떠난다…'인터 밀란과 이미 합의 도달'

사진=REUTERS 연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]크리스티안 로메로가 토트넘(잉글랜드)을 떠날 것으로 보인다. 인터 밀란(이탈리아) 이적이 임박했단 소식이다.

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스페인 언론 '문도데포르티보'는 4일(이하 한국시각) '로메로는 인터 밀란 이적에 한 걸음 더 다가섰다. 인터 밀란은 토트넘과 4000만유로의 이적료에 대한 합의에 도달한 것으로 알려졌다. 현재 로메로의 대리인과 협상이 진행 중이다. 로메로의 토트넘 이탈은 이미 알려진 사실이다. 인터 밀란과의 협상이 재개됐다. 인터 밀란의 목표는 수준급 센터백을 영입해 스쿼드를 강화하는 것'이라고 보도했다.

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로메로는 2025~2026시즌을 앞두고 토트넘의 주장으로 선임됐다. 손흥민(LA FC)이 새 도전에 나서면서 그의 뒤를 잇게 된 것이다. 하지만 로메로는 시즌 내내 부상, 퇴장 변수 등으로 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 23경기에 나서는 데 그쳤다. 특히 그는 에버턴과의 리그 최종전을 앞두고 논란을 야기했다. 영국 현지 언론에 따르면 부상한 로메로가 아르헨티나로 건너가 어린 시절 뛰었던 팀의 경기를 지켜본 것으로 알려졌다. 비난이 폭발했다. 과거 토트넘에서 뛰었던 라몬 베가는 "로메로는 내가 뛰었던 팀의 주장으로 완전히 불명예스럽고 무례한 행동을 했다"고 비판했다. 결국 그는 급히 돌아와 최종전을 지켜봤다. 토트넘은 최종전에서 가까스로 리그 최종 17위를 확정, 잔류에 성공했다.

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'문도데포르티보'는 '로메로 대리인은 연봉 600만유로(세후)를 요구하고 있다. 그 결과 계약은 아직 최종 확정되지 않았다. 인터 밀란은 이 요구액이 너무 높다고 판단해 협상을 진행할 것으로 보인다. 아틀레티코 마드리드(스페인)도 로메로 영입에 관심을 보이는 가운데, 인터 밀란은 토트넘과 이미 합의에 도달했다. 로메로는 FC바르셀로나(스페인)와도 연결됐지만, FC바르셀로나는 아직 협상에 나서지 않았다. 로메로의 인터 밀란 이적이 확정된다면, 그는 2021년 이후 5년 만의 복귀다. 그는 2021년 아탈란타에서 이적해 토트넘에서 5년 간 활약했다'고 전했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com