'韓 국대 철벽' 김민재, 바이에른 뮌헨 주장 완장 찼다! 제주전 선발 출전...키미히-디아스 교체 명단→노이어 명단 제외[현장라인업]

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[서귀포=스포츠조선 이현석 기자]바이에른 뮌헨의 김민재가 주장 완장을 차고 제주SK와의 프리시즌 친선경기에 선발 출전한다.

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바이에른과 제주는 4일 오후 8시 제주월드컵경기장에서 열리는 '아우디 풋볼 써밋 2026' 친선경기를 앞두고 있다.

이번 바이에른은 유럽 빅클럽 사상 최초로 제주에 방문했다. 다만 완전체는 아니다. 몇몇 핵심 자원들이 빠졌다. 2026년 북중미월드컵 여파 때문이다. 빈센트 콤파니 바이에른 감독도 어쩔 수 없는 선택이었다. 4강에 오른 잉글랜드의 해리 케인, 프랑스의 마이클 올리세, 다요 우파메카노는 명단에서 제외됐다. 부상 중인 자마 무시알라, 알폰소 데이비스, 세르쥬 나브리도 이름을 올리지 못했다.

이들을 제외하고, 정예 멤버로 제주땅을 밟았다. 김민재를 필두로, 독일 대표팀에서 뛰었던 노이어, 키미히, 알렉산다르 파블로비치, 요나탄 타가 모두 제주에 입성했다. 이외에도 콜롬비아의 공격수 루이스 디아스를 비롯해 콘라트 라이머, 요시프 스타니시치, 주앙 팔리냐, 이토 히로키 등도 한국에 왔다. 올 여름 프랑크푸르트에서 영입된 너새니얼 브라운도 합류했다. 콤파니 감독은 사전 기자회견에서 "선수들이 각자 다른 시기에 팀에 복귀하고 재활 프로그램을 진행 중인 선수도 많아서 복잡한 상황이지만, 대부분의 선수가 필요한 체력과 경기 경험을 쌓을 거라고 확신한다"고 밝혔다.

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제주 또한 최정예 전력을 출전할 수는 없다. 제주는 앞서 2일 같은 장소에서 인천 유나이티드와 '하나은행 K리그1 2026' 21라운드 경기(3대3 무)를 치렀다. 콤파니 감독은 제주와 인천의 경기를 지켜보고 "어떨지 모르는 상태에서 한국 리그 경기를 보게 됐는데, 완성도가 매우 높다는 것을 볼 수 있었다"고 평하기도 했다. 세르지우 코스타 제주 감독은 "우리보다 나은, 유럽 최고 수준의 팀과 경기하니까 최고의 역량을 발휘하겠다"고 각오를 다졌다.

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바이에른은 김민재가 선발로 나선다. 수비진 한 자리를 차지했다. 바스티안 아소모, 귀도 델라 로베르, 바라 사포코 은디아예, 펠리페 차베스, 주앙 팔리냐, 톰 비숍, 빈센트 마누바, 필리프 파비치, 이토 히로키, 요나스 우르비히가 선발 명단에 이름을 올렸다. 바이에른은 요나단 타, 루이스 디아스, 요슈아 키미히 등이 교체 명단에 올랐으며, 마누엘 노이어는 명단 제외됐다.

제주는 아이아스와 치나리, 이창민과 정운, 최병욱, 장민규, 박민재, 권기민, 김재우, 조인정, 허자웅이 선발 명단에 올랐다. 제주전 선발로 출전했던 선수들은 전원 선발에서 제외됐다.

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서귀포=이현석기자 digh1229@sportschosun.com