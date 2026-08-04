'충격! EPL 최고 연봉 엘링 홀란 보다 더 준다고' 아스널, 브라질 국대 공격수 비니시우스 영입에 올인..'주급 52.5만파운드 이상 제시한다'

Brazil's forward #07 Vinicius Junior celebrates scoring his team's third goal during the 2026 World Cup Group C football match between Brazil and Haiti at the Philadelphia Stadium in Philadelphia on June 19, 2026. (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL 아스널이 브라질 국가대표 공격수 비니시우스 주니오르(레알 마드리드)를 영입하기 위해 리그 최고 주급을 제안할 수 있다는 보도가 나왔다.

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스페인 매체 '디아리오 스포르트'의 보도에 따르면 아스널은 비니시우스에게 프리미어리그 역사상 최고 주급 선수가 되는 조건의 제안을 준비했다. 현재 비니시우스가 레알 마드리드에서 받고 있는 주급은 약 40만파운드로 알려져 있다. 또 아스널 선수 중 최고 주급은 부카요 사카로 35만파운드다. EPL 전체 최고 주급은 '득점 머신' 엘링 홀란(맨체스터 시티)으로 52만5000파운드를 받고 있다.

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - JUNE 19: Vinicius Junior #7 of Brazil celebrates after the 3-0 win during the FIFA World Cup 2026 Group C match between Brazil and Haiti at Philadelphia Stadium on June 19, 2026 in Philadelphia, Pennsylvania. Dan Mullan/Getty Images/AFP (Photo by Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

아스널은 유럽 챔피언스리그 정상에 오르기 위해 확실한 해결사 비니시우스가 필요하다고 판단한 것으로 알려졌다. 비니시우스는 2027년 6월까지 레알 마드리드와 계약돼 있다. 그는 올초부터 레알 마드리드와 재계약 협상을 진행했지만 마무리되지 않았다. 레알 마드리드는 비니시우스의 주급을 50만파운드까지 인상할 수 있는 것으로 알려졌다.

비니시우스는 북중미월드컵 종료 후 휴가를 마치고 프리시즌 팀 훈련을 위해 마드리드로 복귀했다. 비니시우스와 그의 대리인들은 조만간 플로렌티노 페레즈 레알 마드리드 회장과 회동해 거취를 정할 것으로 알려졌다. 아스널은 그 미팅의 결과에 따라 다음 단계를 검토할 것으로 보인다

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아스널이 비니시우스에게 관심을 더욱 키우게 된 건 레알 마드리드가 비니시우스와 좀처럼 재계약 합의를 이뤄내지 못하고 있기 때문이다. 아스널은 비니시우스에게 레알 마드리드가 제시한 조건을 뛰어넘는 주급 등 금전적인 보상을 전달할 것으로 보인다. 스페인 매체는 아스널이 비니시우스 영입을 성사시키기 위해 홀란의 최고 주급을 경신할 수 있다고 전했다. 초상권 권리도 제공할 의향이 있는 것으로 알려졌다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Brazil Training - Columbia Park Training Facility, Morristown, New Jersey, U.S. - June 17, 2026 Brazil's Vinicius Junior during training IMAGN IMAGES via Reuters/Caean Couto

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2000년생인 비니시우스는 레알 마드리드와 계약이 1년도 채 남지 않았다. 레알 마드리드가 연장 계약에 실패할 경우 이적료를 챙기기 위해선 이번 여름 이적시장이 최적기다. 현재 비니시우스의 시장가치는 1억5530만유로다. 비니시우스는 브라질 국가대표로 북중미월드컵에 출전해 4골-1도움을 기록했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com