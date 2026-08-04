[오피셜]'이런 대박이 있나' UCL 복귀한 맨체스터 유나이티드, 트레이닝 킷 스폰서십 사상 최고액 계약..'베트웨이와 연간 2000만파운드'

브루노 페르난데스 캡처=맨체스터 유나이티드 구단 SNS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]새 2025~2026시즌 유럽챔피언스리그에 컴백하는 EPL 맨체스터 유나이티드가 스폰서십 계약으로 대박을 쳤다.

Advertisement

맨유 구단은 4일(한국시각) 사상 최고액 트레이닝 킷 스폰서십 계약을 '베트웨이(Betway)'와 체결했다고 발표했다. 이번 계약 금액은 연간 2000만파운드(약 384억원, 추정)로 알려졌다.

베트웨이는 2006년 영국에서 설립되어 모회사 '슈퍼그룹' 산하에서 운영 중인 글로벌 온라인 스포츠 베팅 기업이다. 이번 계약에 따라 베트웨이의 로고는 맨유 남성팀 및 여성팀의 트레이닝 킷은 물론, 올드 트래포드 경기장 주변에도 눈에 띄게 배치될 예정이다.

맨유의 새 트레이닝 복 캡처=맨체스터 유나이티드 구단 SNS

맨유는 2025년 6월 '테조스'와의 계약이 만료된 후 지난 2025~2026시즌 동안 트레이닝 킷 스폰서 없이 경기를 치렀다. 맨유는 지난 시즌 프리미어리그 3위를 기록하며 분위기 반전에 성공했다. 새 시즌 유럽챔피언스리그 복귀를 통해 구단은 더 수익성이 높은 계약을 체결할 수 있었으며, 이는 클럽 트레이닝 킷 계약으로는 세계 최대 규모로 알려졌다.

Advertisement

다음 시즌부터 베팅 회사가 경기용 유니폼 전면에 등장하는 것을 금지하는 프리미어리그의 신규 규정이 적용된다. 따라서 베팅 회사들은 경기용 유니폼 대신 다른 식으로 홍보 마케팅을 펼칠 것이다. 트레이닝 킷 등으로 눈을 돌릴 수밖에 없다.

음뵈모 캡처=맨체스터 유나이티드 구단 SNS

Advertisement

베트웨이와의 파트너십을 발표한 맨유 마크 암스트롱 최고비즈니스책임자(CBO)는 "베트웨이를 공식 메인 파트너로 맞이하게 되어 매우 기쁘다. 이번에 체결한 흥미롭고 새로운 파트너십의 규모는 구단의 성장 전략, 맨체스터 유나이티드가 지속적으로 보유한 세계적인 영향력과 매력, 그리고 전 세계의 방대한 팬층과 소통하고자 하는 선도적 브랜드들을 끌어들이는 구단의 능력을 반영한다"고 말했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com