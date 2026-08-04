[현장인터뷰]'방한' 마레스카 맨시티 감독 출사표 "한국 날씨? 기온은 어쩔 수 없다. 팀 K리그전 승리가 목표"

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[광화문=스포츠조선 윤진만 기자]국내에서 팀 K리그(올스타)와 맞붙는 엔조 마레스카 맨시티 신임감독(46)이 승리에 대한 의지를 내비쳤다.

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마레스카 감독은 4일 오후 서울 광화문에 위치한 포시즌스호텔 서울에서 열린 2026년 쿠팡플레이 시리즈 1경기 맨시티 기자회견에 참석해 팀 K리그와 친선경기와 임하는 각오와 방한 소감을 밝혔다. 아시아 투어 중인 맨시티는 홍콩에서 인터밀란과 친선경기를 펼친 후 이날 오후 인천국제공항을 통해 입국했다. 입국이 지연되면서 오후 8시30분 진행 예정이던 기자회견은 40여분이 지난 9시10분쯤 시작됐다. 잉글랜드 명가 맨시티와 K리그 올스타인 팀 K리그의 친선경기는 5일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 열린다. 맨시티가 방한 경기를 펼치는 건 펩 과르디올라 전 감독 시절이던 2023년 이후 3년만이다.

마레스카 감독은 "한국에 오게 되어서 행복하다. 조금 전 인천국제공항에 착륙을 했는데, 많은 팬들이 나와 환대를 해줬다. 내일 경기에 대해 많은 기대를 하고 있다"라고 소감을 말했다. 한국의 무더운 날씨에 대해선 "기온은 어쩔 수 없는 변수다. 기상 조건에 적응해가야 한다. 특별히 걱정하지 않는다"며 "훈련은 그대로 진행한다. 적응해나가면서 개선할 점을 개선하겠다"라고 했다. 9일엔 같은 경기장에서 아틀레티코 마드리드 두 경기 모두 매우 중요하다. 가장 중요한 건 팀 개선, 기량 향상이지만, 궁극적으로는 승리를 하는 것이 목표"라고 강조했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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다음은 엔조 마레스카 맨시티 감독 기자회견 일문일답

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-방한 소감

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한국에 오게 되어서 행복하다. 조금 전 인천국제공항에 착륙을 했는데, 많은 팬들이 나와 환대를 해줬다. 내일 경기에 대해 많은 기대를 하고 있다.

-맨시티 감독으로 새롭게 부임했다. 프리시즌에 훈련을 하면서 중요하게 생각하는 것은?

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처음부터 새로운 아이디어를 시도하는 것이 중요하다. 경기를 치를수록 훈련 기간에 시도를 했던 것들이 점차 드러난다. 인터밀란전에서 개선해야 할 점을 찾을 수 있었다. 앞으로 계속 개선해나갈 예정이다.

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-한국 날씨가 홍콩보다 무덥다. 한국에서 트레이닝 방식과 훈련 시간을 바꾼다거나, 로테이션 계획이 있다면

훈련은 그대로 진행한다. 기온은 어쩔 수 없는 변수다. 기상 조건에 적응해가야 한다. 특별히 걱정하지 않는다. 적응해나가면서 개선할 점을 개선하겠다.

-휴고 비아나 디렉터가 의사소통을 하고 있다고 했다. 새로운 선수, 이적에 대해 논의를 한 게 있다면

없다. 지금 해야 할 일이 상당히 많다. 이적 시기이기 때문에 변화가 올 수 있다. 9월이 된다면 지금과 달라질 순 있다.

-내일은 팀 K리그와 격돌하고, 9일엔 유럽팀인 아틀레티코 마드리드와 경기를 펼친다. 두 경기에서 체크하고 싶은 부분과 목표가 있다면

두 경기 모두 매우 중요하다. 가장 중요한 건 팀 개선, 기량 향상이다. 궁극적으로는 승리를 하는 것이 목표다.

-젊은 선수가 대거 출전할 것으로 예상되는데.

우리 팀엔 우수한 선수들이 출전할 예정이다. 라이언 맥가이두는 지난 경기에서 좋은 모습을 보였다. 하지만 어깨를 다쳐 내일 경기엔 나서지 못한다. 심한 건 아니다.

-인터밀란전 대비 훈련을 하면서 어떤 점을 신경 썼는지, 어떤 점이 좋았나

기초적인 것들이나 수비, 방어 확인을 했다. 감독으로 부임하면 중요한 부분에 대해서 확인을 했다.

-남은 한 달 동안 선수단에 변화가 있을까

큰 변화는 없을 것이다. 지금 현재로서 변화가 많이 필요하지 않다. 존 스톤스 등 경험많은 선수가 최근 들어서 팀을 떠났다. 이와 관련해서 계획을 짜야 할 것으로 보인다.

-한국에 대한 평소 인상은

말했다시피 조금 전에 착륙했다. 팬들로부터 많은 환대를 받을 수 있었다. 두 경기에도 많은 팬 여러분이 찾아와주길 바란다.