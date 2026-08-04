[현장인터뷰]맨시티 에이스 필 포든이 한국에 떴다, "9일 맞붙는 아틀레티코의 이강인과 최고의 모먼트 만들고파"

필 포든. 사진(서울 광화문)=윤진만 기자

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

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[광화문=스포츠조선 윤진만 기자]맨시티 핵심 미드필더 필 포든이 '대한민국 천재 플레이메이커' 이강인(아틀레티코 마드리드)과 프리시즌 맞대결에 대해서

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포든은 4일 오후 서울 광화문에 위치한 포시즌스호텔 서울에서 열린 2026년 쿠팡플레이 시리즈 1경기 기자회견에 참석해 "이강인 선수의 경기를 많이 찾아보지 못했다. 새롭게 이적한 팀에서 성공이 가득하길 바란다. (9일)같이 뛰면서 최고의 모먼트를 만들기를 기대한다"라고 말했다. 맨시티는 5일 서울월드컵경기장에서 팀 K리그와 맞대결을 펼친 뒤, 9일 같은 경기장에서 이강인이 입단한 아틀레티코와 격돌한다.

잉글랜드 출신 포든은 맨시티 유스 출신으로 2017년부터 9년째 맨시티 1군에서 활약 중이다. 컵대회 포함 369경기를 뛰어 110골을 기록했다. 2022~2023시즌 트레블 멤버로, 19개의 트로피를 들었다.

2023년 이후 3년만에 한국을 찾은 포든은 "조금 전 공항에서 많은 팬을 만나볼 수 있었다. 축구를 사랑하는 팬을 만날 수 있다. 많은 기대를 하고 있다. 이곳 날씨가 따뜻하다보니까 선수 움직임 늦어진다거나 할 수 있을 것 같은데 잘 대비를 하겠다"라고 방한 소감을 말했다.

AP연합뉴스

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엔조 마레스카 신임감독 체제와 종전 펩 과르디올라 감독 체제에서의 차이점에 대해선 "과르디올라 감독 때와 상당히 유사하지만 다른 점도 있다. 수비 셋업 방식이라든가, 후방 아이디어에 대해선 새로운 시도가 있었다. (하지만)펩과 게속 훈련을 했기 때문에 익숙하고 편하다"라고 했다.

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3년 전 프리시즌차 한국을 찾았던 포든은 "프리시즌 경기가 상당히 중요하다. 많은 경기를 뛰지 못했기 때문에 이런 경기를 통해서 기량을 끌어올리는 게 중요하다. 두 경기에서 최선을 다하겟다"라고 강조했다.

광화문=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com