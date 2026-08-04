'캡틴' 김민재, 사포 한 번에 실점 허용→36분 소화...'유망주 활약에 웃었다' 바이에른 뮌헨, 제주와 접전 끝에 2-1 승리[현장리뷰]

Advertisement

Advertisement

[서귀포=스포츠조선 이현석 기자]바이에른 뮌헨이 제주를 달군 뜨거운 경기력과 함께 승리했다.

Advertisement

바이에른 뮌헨은 4일 오후 8시 제주월드컵경기장에서 열린 제주SK와의 '아우디 풋볼 써밋 2026' 친선경기에서 2대1로 승리했다.

바이에른은 이번 승리로 올여름 아시아에서 치른 첫 프리시즌 친선 경기를 승리로 장식했다.

바이에른은 유럽 빅클럽 사상 최초로 제주에 방문했다. 다만 완전체는 아니었다. 몇몇 핵심 자원들이 빠졌다. 2026년 북중미월드컵 여파로 이탈했다. 빈센트 콤파니 바이에른 감독도 어쩔 수 없는 선택이었다. 4강에 오른 잉글랜드의 해리 케인, 프랑스의 마이클 올리세, 다요 우파메카노는 명단에서 제외됐다. 부상 중인 자마 무시알라, 알폰소 데이비스, 세르쥬 나브리도 이름을 올리지 못했다.

Advertisement

이들을 제외하고, 정예 멤버로 제주땅을 밟았다. 김민재를 필두로, 독일 대표팀에서 뛰었던 노이어, 키미히, 알렉산다르 파블로비치, 요나탄 타가 모두 제주에 입성했다. 이외에도 콜롬비아의 공격수 루이스 디아스를 비롯해 콘라트 라이머, 요시프 스타니시치, 주앙 팔리냐, 이토 히로키 등도 한국에 왔다. 올 여름 프랑크푸르트에서 영입된 너새니얼 브라운도 합류했다. 제주 또한 최정예 전력을 출전할 수는 없다. 제주는 앞서 2일 같은 장소에서 인천 유나이티드와 '하나은행 K리그1 2026' 21라운드 경기(3대3 무)를 치렀다.

Advertisement

바이에른은 김민재가 선발로 나섰다. 주장 완장을 차고 수비진 한 자리를 차지했다. 바스티안 아소모, 귀도 델라 로베르, 바라 사포코 은디아예, 펠리페 차베스, 주앙 팔리냐, 톰 비쇼프, 빈센트 마누바, 필리프 파비치, 이토 히로키, 요나스 우르비히가 선발 명단에 이름을 올렸다. 바이에른은 요나단 타, 루이스 디아스, 요슈아 키미히 등이 교체 명단에 올랐으며, 마누엘 노이어는 명단 제외됐다.

제주는 아이아스와 치나리, 이창민과 정운, 최병욱, 장민규, 박민재, 권기민, 김재우, 조인정, 허자웅이 선발로 출격했다. 제주전 선발로 출전했던 선수들은 전원 선발에서 제외됐다.

Advertisement

김민재는 주장으로서 수비 라인의 중심을 책임졌다. 후방에서 뻗어나가는 볼줄기의 핵심도 김민재였다. 김민재는 적극적인 수비와 높은 위치에서의 압박 등을 선보였다. 전반 9분에는 직접 상대 수비라인까지 전진해 공을 뺏기 위한 움직임을 선보이기도 했다.

Advertisement

먼저 웃은 쪽은 바이에른이었다. 이른 시점에 선제골을 터트렸다. 전반 12분 문전 앞에서 연이은 슈팅에 이은 혼전 상황, 박스 안에서 공을 잡은 차베스의 강력한 슈팅이 골문 구석을 찔렀다.

제주도 밀리지 않았다. 전반 15분 박스 우측에서 공을 잡은 아이아스가 화려한 사포 개인기로 김민재를 완벽하게 뚫어냈다. 아이아스는 이후 문전 앞 이창민에게 패스를 전달했다. 이창민의 슈팅은 바이에른 골망을 흔들었다.

김민재도 깔끔한 수비를 선보였다. 전반 18분 아이아스가 박스 안에서 시도한 슈팅을 침착하게 자리를 잡아 슈팅이 골문으로 향하지 못하게 차단했다. 다만 김민재에게 주어진 시간은 길지 않았다. 전반 36분 김민재는 벤치로 들어가며, 팀 빈더와 교체됐다.

바이에른이 제주 골문을 위협했다. 전반 40분 로브레와 비쇼프의 연이은 슈팅을 허자웅이 선방했다. 하지만 바이에른의 끈질긴 공격은 격차를 벌리는 득점을 텨트렸다. 전반 41분 바스티안 아소모가 박스 정면에서 시도한 슈팅이 골문을 갈랐다.

전반은 바이에른의 2-1 리드로 마무리됐다.

양보없는 경합 (서귀포=연합뉴스) 박지호 기자 = 4일 제주 서귀포시 제주월드컵경기장에서 열린 '아우디 풋볼 써밋 2026 제주SK FC vs FC 바이에른 뮌헨' 경기에서 제주 조인중이 뮌헨 바스티안 아소모와 공중볼을 다투고 있다. 2026.8.4 jihopark@yna.co.kr(끝)

2-1로 리드한 채 후반을 맞이한 바이에른은 후반 16분 요나단 타, 알렉산다르 파블로비치, 요슈아 키미히 등 1군 선수들을 대거 투입하며 힘을 줬다.

1군 투입 후 분위기는 바이에른 쪽으로 완전히 넘어왔다. 반코트에 가까운 압도적 경기력으로 제주를 위협했다. 후반 29분 아소모의 슈팅이 왼쪽으로 벗어나며 고개를 숙였다.후반 34분에는 파블로비치의 강력한 중거리 슛이 수비에 막혔다.

바이에른의 공격은 쉬지 않았다. 후반 39분 우측을 돌파한 마이콘 칼도소의 슈팅은 골대 옆으로 향했다. 후반 43분 박스 정면에서 시도한 키미히의 슈팅이 막혔고, 이어진 공격에서도 파블로비치의 슈팅 시도가 수비 육탄 방어를 뚫지 못했다.

결국 경기는 바이에른의 2대1 승리로 마무리됐다.

서귀포=이현석기자 digh1229@sportschosun.com