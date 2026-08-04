호날두 대충격! 예비 신부 향한 '몸매 비하' 잇달아…악성 댓글에 일침한 로드리게스 "외모로 사람 가치 평가하지마"

크리스티아누 호날두의 약혼녀 조지나 로드리게스. 사진=더선

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[스포츠조선 강우진 기자]세계적인 축구 스타 크리스티아누 호날두의 약혼녀 조지나 로드리게스가 악플러들에게 일침했다.

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영국 더선은 4일(한국시각) '로드리게스는 호날두와 함께한 휴가 사진에 악성 댓글을 남긴 네티즌들을 향해 강하게 반박했다'고 보도했다.

곧 결혼식을 올릴 예정인 두 사람은 스페인 마요르카에서 시간을 보내며 여러 장의 사진을 공개했다. 여기에는 로드리게스의 몸매 비하 등 악성 댓글이 달렸다.

이에 대해 로드리게스는 참지 않았다.

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로드리게스는 "내 몸은 모든 여성들의 몸이 그렇듯 변할 것이다. 그게 내가 살아있다는 뜻"이라며 "내가 아이들에게 가르쳐주고 싶은 것은 사람의 가치는 결코 외모나 낯선 사람들의 의견으로 결정될 수 없다는 사실이다"고 말했다.

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이어 "지난 며칠 동안 보트 위에서 찍은 제 사진을 두고 정말 다양한 댓글을 봤다"며 "어떤 사람은 내 몸을 비난했고, 어떤 사람은 나를 옹호했다"고 덧붙였다.

로드리게스를 향한 비난의 댓글은 해마다 반복되고 있다. 세계적인 슈퍼스타 호날두의 약혼녀이기에 그만큼 많은 관심을 받고 있는 것이 원인이다.

사진=더선

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로드리게스는 지난 2016년 호날두를 처음 만난 이후 다섯 자녀를 한집에서 키우고 있다. 알라나 마르티나(8)와 벨라 에스메랄다(4)는 로드리게스가 낳은 자식들이다. 반면 크리스티아누 호날두 주니어의 친모 신원은 지금까지 공개되지 않았다. 9살 쌍둥이 에바 마리아와 마테오는 대리모를 통해 태어났다.

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로드리게스와 호날두는 이번 주말 포르투갈 마데이라에서 결혼식을 올린 뒤 곧바로 신혼여행을 떠날 예정이다. 지난여름 약혼한 두 사람은 호날두의 고향인 푼샬의 대성당을 예식 장소로 잡았다. 피로연 장소로 5성급 호텔을 통째로 대관한 사실도 알려졌다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com