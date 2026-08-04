'캡틴' 김민재 아꼈다! 35분 출전은 콤파니의 배려..."체력 부담 고려해 기용"[현장 기자회견]

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[서귀포=스포츠조선 이현석 기자]"김민재의 체력 부담을 고려해 30분 정도를 기용했다."

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바이에른 뮌헨은 4일 오후 8시 제주월드컵경기장에서 열린 제주SK와의 '아우디 풋볼 써밋 2026' 친선경기에서 2대1로 승리했다.

먼저 웃은 쪽은 바이에른이었다. 이른 시점에 선제골을 터트렸다. 전반 12분 문전 앞에서 연이은 슈팅에 이은 혼전 상황, 박스 안에서 공을 잡은 차베스의 강력한 슈팅이 골문 구석을 찔렀다. 제주도 밀리지 않았다. 전반 15분 박스 우측에서 공을 잡은 아이아스가 화려한 사포 개인기로 김민재를 완벽하게 뚫어냈다. 아이아스는 이후 문전 앞 이창민에게 패스를 전달했다. 이창민의 슈팅은 바이에른 골망을 흔들었다. 바이에른의 끈질긴 공격은 격차를 벌리는 득점을 텨트렸다. 전반 41분 바스티안 아소모가 박스 정면에서 시도한 슈팅이 골문을 가르며 승부를 결정지었다.

빈센트 콤파니 감독은 경기 후 기자회견에서 "오늘 경기에서 양 팀이 많은 에너지를 쏟아낸 경기였다. 선수들이 최선을 다했다. 제주의 경기를 이전에도 흥미롭게 봤다. 양팀 모두 큰 부상 없이 경기를 마쳐서 다행이다"라며 소감을 밝혔다.

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김민재는 이날 주장으로서 선발 출전해 35분가량을 소화했다. 이는 콤파니 감독의 배려였다. 그는 "팀에 있어서 중요한 선수다. 김민재의 체력 부담을 고려해 30분 정도를 소화했다. 애스턴 빌라전에서 60분 이상을 뛰어야 한다. 부상 우려를 고려했다. 김민재가 한국에서 뮌헨의 주장으로 뛸 수 있는 부분을 중요하게 고려했다"고 했다.

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한국에 와서 친선 경기를 하는 것, 온 목적과 목표 "첫 번째는 한국의 문화다. 일요일에 경기도 보며 다양한 문화적인 경험을 했다. 제주가 가진 흥미로운 부분을 알게 됐다. 그것만 즐긴 것은 아니다. 한국의 축구, 경기에 대한 아이디어도 경기를 지켜보며 알 수 있었다. 바이에른 뮌헨으로서 익숙해져야 하는 부분이지만, 많은 팬들의 응원도 놀라웠다"고 밝혔다.

뮌헨의 아시아 투어는 제주를 시작으로 홍콩으로 이어간다. 콤파니 감독은 "출전 시간이나 기회는 과학적으로 계산해서 보장하고 있다"며 "30분을 뛰면 빌라전에는 60분을 뛸 것이다. 김민재도 마찬가지고 대표팀 일정을 소화한 만큼 체력적인 부담을 고려하고 있다"고 설명했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com