패배가 아닌 성장의 발판, 바이에른 뮌헨전 의미가 남달랐던 코스타 감독..."퀄리티 있는 상대, 우릴 성장하게 해"[현장기자회견]

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[서귀포=스포츠조선 이현석 기자]"퀄리티 있는 팀을 상대할 때 우린 성장한다."

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제주는 4일 오후 8시 제주월드컵경기장에서 열린 바이에른 뮌헨과의 '아우디 풋볼 써밋 2026' 친선경기에서 1대2로 패배했다.

먼저 웃은 쪽은 바이에른이었다. 이른 시점에 선제골을 터트렸다. 전반 12분 문전 앞에서 연이은 슈팅에 이은 혼전 상황, 박스 안에서 공을 잡은 차베스의 강력한 슈팅이 골문 구석을 찔렀다. 제주도 밀리지 않았다. 전반 15분 박스 우측에서 공을 잡은 아이아스가 화려한 사포 개인기로 김민재를 완벽하게 뚫어냈다. 아이아스는 이후 문전 앞 이창민에게 패스를 전달했다. 이창민의 슈팅은 바이에른 골망을 흔들었다. 바이에른의 끈질긴 공격은 격차를 벌리는 득점을 텨트렸다. 전반 41분 바스티안 아소모가 박스 정면에서 시도한 슈팅이 골문을 가르며 승부를 결정지었다.

세르지우 코스타 감독은 경기 후 기자회견에서 "어려웠던 경기였다. 우리의 목표를 이루기도 했다. 좋은 경기를 하고자 했다. 많이 뛰지 못한 선수들을 기용하고자 했고, 게임 플랜에 따라줬다. 이번 경기에 대해서 뮌헨이 강한 팀이고 레벨을 비교하기 어렵다. 60분까지는 우리가 좋은 경기를 펼쳤지만, 뮌헨이 최고의 선수들을 투입해 어려움을 겪었다. 선수들에게는 축하의 말을 전하고 싶다"고 했다.

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이날 경기 제주는 리그에서 활용되지 못했던 선수 일부가 기회를 잡으며 바이에른을 상대로 분전했다. 코스타 감독은 "자격이 있으면 기회가 온다. 유치원이 아니다. 경쟁하는 곳이다. 매 경기 결과를 위해 싸우고 있다. 매 경기마다 최고의 선수들을 기용할 것이다. 로테이션을 돌리며 모든 선수에게 기회를 주는 것이 아니라 필요한 선수들을 쓸 것이다"고 했다.

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제주는 경기 막판 바이에른이 1군을 대거 투입하자 밀리는 모습이었다. 이런 과정 또한 제주에는 공부일 수 있다. 코스타 감독 또한 이를 인정했다. 그는 "퀄리티 있는 팀을 상대할 때 우리는 성장한다. 우리는 만들어가고 있다. 각 포지션마다 2명씩 경쟁하는 스쿼드를 만들고자 한다. 훈련 중에 상대하는 레벨도 높아야 한다. 그것이 우리를 더 상장하게 한다"고 했다.

제주는 주말 경기 이후 빡빡한 일정에서 이번 친선전을 소화했다. "우리의 아이디어는 제주SK의 이름을 알리는 것이었다. 전 세계가 이 경기를 시청했을 것이다. 높은 수준의 팀을 제주에 데려오는 것도 목표였다. 우리 도민들은 그런 경기를 볼 자격이 있다. 마지막으로 우리가 베스트11을 기용하지 못했음에도 좋은 모습을 보인 것 같다"고 했다.

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서귀포=이현석기자 digh1229@sportschosun.com