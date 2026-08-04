'월드컵 격년제 지지' 벵거마저 인판티노에 등 돌렸다 "지분 매각, 폐기 마땅해"…FIFA 내부도 이상기류

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장이 사면초가에 몰리는 모양새다.

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자신이 제안한 월드컵 격년제에 찬성했던 아르센 벵거 전 감독까지 등을 돌렸다. FIFA 글로벌 디렉터를 맡고 있는 벵거는 4일(한국시각) 성명을 내고 "나는 최근 FIFA가 내놓은 계획에 참가하지 않았다. 언론을 통해 처음 접했다"고 밝혔다. 이어 "FIFA가 계획을 폐기한 건 의심할 여지 없이 절대적으로 필요한 조치였다. FIFA는 헌신, 투명성, 진정성을 바탕으로 축구계에 봉사하는 단체이기 때문"이라고 덧붙였다.

FIFA가 월드컵 등 국제대회를 운영하는 자회사를 설립하고, 그 지분을 사모펀드 등에 매각하겠다는 계획을 발표했을 때 벵거는 핵심 관계자 중 한 명으로 지목됐다. 유럽축구연맹(UEFA)은 최근 FIFA에 법적 조치를 경고하며 보낸 문서 보존 요청서에 인판티노 회장과 함께 벵거의 이름도 포함시킨 바 있다. 하지만 벵거는 이번 사태와 명확하게 선을 그었다.

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영국 BBC는 FIFA 내부의 이상기류도 전했다. 인판티노 회장의 측근으로 알려진 마티아스 그라프스트롬 FIFA 사무총장은 내부 메모 형식으로 이번 계획을 비판했다. 그는 '프로젝트가 잠정 중단 형태로 마무리 됐지만, 일련의 사태에 깊은 실망감을 느낀다. 우리는 모두 이해하고 받아들이기 어려운 혼란의 중심에 내던져졌다. 우리가 해야 할 일은 FIFA 정관 및 규정을 완벽하게 준수하며 축구와 211개 회원 협회를 위해 봉사하는 것'이라고 강조했다.

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인판티노 회장의 글로벌 전략 및 거버넌스 수석 고문인 카를로스 코르데이로는 최근 사의를 표명했다. 그는 이번 계획을 두고 "축구의 미래를 저당 잡는 것"이라고 비판한 바 있다.

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이런 가운데 인판티노 회장은 '절친' 도널드 트럼프 미국 대통령의 힘을 빌리려는 모양새다. 뉴욕포스트 등 미국 언론들은 '인판티노 회장이 마코 루비오 미 국무장관과 비공개 화상 회담을 추진했다'고 전했다. 이에 대해 미 국무부는 "루비오 장관과 인판티노 회장 간의 통화 계획은 없다"고 공식 부인했다. 인판티노 회장은 트럼프 대통령에게도 수 차례 연락을 시도했지만, 불발된 것으로 알려졌다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com