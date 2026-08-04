손흥민 데려온 LA FC 구단주, MLS 커미셔너 된다! "2027년 취임"

AFP연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 손흥민의 소속팀 LA FC의 구단주가 메이저리그사커(MLS) 차기 커미셔너로 선출됐다.

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MLS는 4일(한국시각) 성명을 통해 'LA FC 공동 구단주인 래리 버그가 비공개 투표 결과 과반수 이상을 득표해 차기 커미셔너로 선출됐으며, 내년 1월부터 직무를 수행한다'고 발표했다.

버그는 사모 펀드에서 30년 간 근무한 뒤 2023년부터 투자 회사인 26노스의 선임 파트너를 맡고 있다. 현재 베넷 로젠탈, 브랜든 벡과 함께 LA FC의 공동 구단주을 맡고 있다. 지난해 토트넘 홋스퍼(잉글랜드)에서 퇴단한 손흥민을 영입하면서 구단 수익을 획기적으로 늘렸다. LA FC 외에도 이탈리아 세리에A의 AS로마, 잉글랜드 챔피언십(2부리그) 소속 스완지시티 지분도 보유 중인 버그는 이번 커미셔너 취임으로 LA FC의 지분을 매각하게 됐다.

버그는 MLS 홈페이지를 통해 "많은 이들의 헌신 덕분에 리그는 엄청난 성공을 거뒀지만, 앞으로 더 큰 기회가 있을 것"이라며 "경쟁력을 강화하고 세계적 선수를 더 많이 육석하고 팬들과 유대감을 깊게 다져 세계 축구에서 MLS의 위상을 높이도록 할 것"이라고 포부를 드러냈다.

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MLS는 내년부터 추춘제로 전환된다. 이에 따라 내년 시즌 단기리그인 스프린트 시즌을 치르게 된다. 버그 커미셔너는 오는 2028년 1월 만료되는 단체협약 및 2029년 끝나는 애플TV와의 미디어 중계권 계약 등을 지휘하게 된다.

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1999년 커미셔너로 취임해 27년 간 MLS를 이끌어 온 돈 가버 체제는 막을 내리게 됐다. MLS는 가버가 커미셔너를 맡은 뒤 10개팀 체제에서 30팀 체제로 큰 확장을 이뤘다. MLS팀들의 총 가치는 230억달러(약 32조원)까지 치솟았다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com