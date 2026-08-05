"죽느냐 사느냐의 문제다" 역대급 살인더위에 K리그 현장 곳곳서 '곡소리', 추춘제는 거스를 수 없는 흐름, J리그 7일 첫 추춘제 시즌 개막

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[스포츠조선 윤진만 기자]뛰고, 못 뛰고의 문제가 아니다. 죽고 사느냐의 문제다. 전국을 강타한 '살인 더위'에 K리그가 신음하고 있다.

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'하나은행 K리그1 2026' 21라운드가 열린 1일과 2일 그라운드의 기온은 섭씨 30도를 훌쩍 넘었다. 현장에서 만난 관계자, 선수 등은 같은 날 창원에서 열릴 예정이던 KIA와 NC의 프로야구 경기가 이틀 연속 폭염 특보 영향으로 취소된 것을 예로 들며, K리그에서 발생할지 모르는 폭염 관련 사고에 대한 우려를 숨기지 않았다. 유병훈 안양 감독은 "인터뷰를 하러 그라운드로 나가봤는데 푹푹 찌더라. 걱정이 되는 게 사실이다. 선수도 선수지만, 경기를 관람하는 팬들도 걱정"이라고 말했다. 김현석 울산 감독도 "내가 선수로 뛸 때 하프타임에 축구화, 양말을 갈아신었다. 날씨가 더 더워진 요즘 선수들은 오죽 힘들까 싶다"라고 했다.

다행히 큰 불상사는 발생하지 않았지만, '무더위 리스크'는 계속해서 발생하고 있다. 지난달 22일 서울월드컵경기장에서 열린 서울과 포항의 경기 도중 서울 홈 서포터석에서 한 관중이 쓰러져 경기가 중단됐다. 해당 팬은 곧 의식을 되찾은 것으로 알려졌지만, 폭염 경기의 위험성을 보여준다. 최근 경기장에선 온열 질환 의심 증세를 보이며 치료를 받는 관중들이 늘고 있고, 비디오판독실과 볼보이 대기실 에어컨이 고장나 당사자들이 고통을 호소하는 사건도 발생했다. 한국프로축구연맹은 혹서기 무더위 대비 차원에서 5~9월 경기의 킥오프 시간을 오후 7시 이후로 늦췄다. 전·후반 도중 수분을 섭취하는 쿨링브레이크도 실시하고 있다. 하지만 현장에선 "오후 7시 30분 경기도 덥다. 더 늦추거나, 연기해야 한다. 이러다 누구 하나 쓰러지면 어떡하나"라는 목소리가 끊임없이 나온다.

서울의 김기동 감독은 "이래서 추춘제 이야기를 하나 보다"라고 추춘제를 입에 올렸다. 폭염에 대한 공포는 자연스레 추춘제 도입과 연결되고 있다. 연맹은 2024년 11월 K리그 추춘제 전환 검토 공청회를 열고 각계각층의 의견을 청취했다. 당시 "겨울 축구가 더 위험하다", "추춘제는 한국 실정과 맞지 않는다"라며 반대하는 의견도 나왔다. 하지만 기록적인 더위 앞에서 반대론자의 목소리는 점점 줄어들고 있다. 이영민 부천 감독은 "난 원래 추춘제 반대론자였는데, 생각이 달라지고 있다"라고 고백했다.

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'이웃 나라' J리그의 행보는 추춘제 도입 갈림길에 선 K리그의 좋은 참고서다. J리그는 올해부터 추춘제를 시행한다. 7일 개막하는 2026~2027시즌은 내년 6월 끝난다. 전반기는 12월 막을 내리고, 겨울 휴식기를 거쳐 2월 후반기가 재개된다. J리그는 추춘제를 도입한 이유 중 하나로 혹서기 경기력 저하 방지를 들었다. 윤정환 인천 감독은 지금과 같은 환경에선 좋은 경기력이 나올 수 없다고 했다.

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추춘제가 폭염에 대한 완벽한 해결책은 아니지만, 점점 거스를 수 없는 흐름이 되고 있다는 건 분명하다. 선수 이적의 용이성과 글로벌 일정 동기화 등을 고려할 때도 그렇다. 다시 축구계가 지혜를 모아야 할 때다. 연맹 관계자는 "장기적으로는 추춘제 전환 방향성에 공감한다. 다만 추춘제 도입은 폭염뿐 아니라 리그 운영 전반을 함께 고려해야 하는 문제"라며 "추춘제 도입 시 겨울철 혹한기 휴식기가 필수다. 주중 경기 증가로 일정 과밀에 따른 선수 피로와 부상 문제, 관중 감소, 동절기 잔디 관리 등을 다방면으로 검토해 도입 여부를 결정할 것"이라고 밝혔다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com