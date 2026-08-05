"거기는 끼지 마시고"와 비교되는 일본 J리그 파격 행보, '입 가리면 퇴장' 비니시우스법과 경기 템포 높일 '5초롤' 전격 도입

출처=국회방송 영상 캡쳐

사진=FC도쿄

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 윤진만 기자]일본 J리그가 2026년 북중미월드컵에서 첫 선을 보인 '비니시우스법'과 '5초룰'을 새롭게 도입한다. 세계 축구 트렌드를 따른다.

Advertisement

일본 매체 '스포니치'는 4일, '월드컵에서 도입된 새로운 시간 제한 규칙이 이번 2026~2027시즌부터 J리그에 적용된다'라고 보도했다. '스로인이나 골킥이 고의적인 지연으로 판단될 경우, 심판은 5초를 세고, 5초를 초과할 경우 상대팀에 스로인, 코너킥이 주어진다'라고 설명했다.

사토 류지 일본축구협회 심판위원장은 지난달 21일, 새 시즌 규칙 변경 및 심판 절차를 검토하는 자리에서 5초룰 도입을 예고한 바 있다. 류지 위원장은 "'5초룰'은 벌칙 개념이 아니다. 경기 템포를 높이고, 실제경기시간(APT)을 늘리려는 취지"라며 "심판이 5초 카운트다운을 시작하는 시점은 상식적으로 스로인, 골킥을 할 준비가 된 시점"이라고 말했다.

J리그 사무국은 이미 지난 5월, '5초룰'이 포함된 2026~2027시즌 경기 규칙 개정안을 공개했다. 달라진 세 가지 항목은 '부적절한 발언, 모욕, 공격적이거나 차별적인 발언을 숨기기 위해 선수가 입을 가리는 행위', '심판의 판정에 항의하여 경기장을 떠나는 선수의 행위', '명백히 잘못 판정된 코너킥에 대한 비디오판독시스템(VAR) 검토' 등이다.

Advertisement

지난 2월 벤피카 윙어 잔루카 프레스티아니는 유럽챔피언스리그(UCL) 경기에서 레알마드리드 공격수 비니시우스 주니오르에게 말을 걸면서 유니폼으로 입을 가린 사건으로 주목받았다. 비니시우스는 프레스티아니가 인종차별적 발언을 했다고 주장했고, 프레스티아니는 극구 부인했다. 유럽축구연맹(UEFA)은 추후 추가 조사를 통해 동성애 혐오 행위로 프레스티아니에게 6경기 출장정지 징계를 내렸다.

Advertisement

국제축구평의회(IFAB)는 언쟁 중에 입을 가리는 행위가 모욕, 차별적인 표현 또는 심각한 비신사적인 행동을 숨기려는 의도를 보일 경우 제재 대상이라고 규정했다. 소위 '비니시우스법'이 탄생한 배경이다. 국제축구연맹(FIFA)은 북중미월드컵에서 처음으로 '비니시우스법'을 적용했다. 에콰도르의 피에르 인카피에, 파라과이의 미겔 알미론이 경기 중 입을 가리고 말하는 행위로 퇴장을 당했다.

J리그는 올해부터 추춘제로 전환한다. 오는 7일 개막하는 2026~2027시즌은 내년 6월에 끝난다. 12월에 전반기를 끝내고 겨울 휴식기를 보낸 후 2월에 후반기에 돌입한다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com