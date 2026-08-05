부천의 후반기 첫 승 이끈 '두 신인' 성예건-김승빈

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[스포츠조선 박찬준 기자]부천FC의 반등에는 신인들이 있었다.

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부천은 1일 강릉하이원아레나에서 열린 강원FC와의 '하나은행 K리그1 2026' 21라운드에서 3대0 대승을 거뒀다. 부천은 잘 나가는 강원을 상대로 5경기 무승(3무2패)을 끊으며 후반기 첫 승전고를 울렸다.

부천을 깨운 두 명의 '신인'은 성예건(21)과 김승빈(26)이었다. 중앙 미드필더로 출전한 성예건은 풀타임을 소화했고, 김승빈은 후반 10분 교체투입돼 맹활약을 펼쳤다. 둘은 추가골을 합작했다. 갈레고의 선제골로 1-0으로 앞서던 후반 15분 김현엽 골키퍼의 롱킥이 오른쪽으로 파고들던 김승빈에게 연결됐다. 김승빈이 잡아 중앙으로 날카로운 땅볼 크로스를 올렸다. 볼은 가브리엘 뒤로 넘어갔고, 노마크로 있던 성예건이 침착하게 밀어넣었다. 성예건의 K리그 데뷔골, 김승빈의 데뷔 도움이었다. 가브리엘의 쐐기골까지 터지며 부천은 완승했다.

성예건과 김승빈은 이영민 부천 감독의 후반기 승부수였다. 2005년생인 성예건은 지난달 부천 유니폼을 입었다. 한남대 주장으로 대학 최고의 미드필더로 불렸던 그는 당초 지난달 태백에서 열린 제62회 추계대학연맹전이 끝난 뒤 부천에 합류하기로 했다. 하지만 윤빛가람과 카즈가 부상으로 쓰러지며 미드필드에 공백이 생기자, 이 감독은 급하게 성예건을 호출했다. FC서울과의 18라운드에서 선발 데뷔전을 치른 성예건은 이 감독의 신임 속 입지를 넓히고 있다. 그는 왕성한 활동량을 바탕으로, 탁월한 수비력을 과시하고 있다. 안정된 빌드업을 바탕으로 연결고리 역할까지 착실히 하며 데뷔골까지 폭발시켰다.

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체코 리그에서 뛰던 김승빈은 올 시즌을 앞두고 처음으로 K리그 무대에 입성했다. 이 감독은 지난 몇 년간 김승빈을 향해 꾸준히 러브콜을 보냈다. 개막전부터 선발 출전시켰을 정도로 기대가 컸지만, 불의의 부상으로 쓰러졌다. 전반기를 통으로 날렸다. 후반기 복귀를 준비하던 김승빈을 향해 이 감독이 포지션 변경을 제안했다. 윙백이었다. 이 감독은 일본대표팀식 스리백 전환을 꾀했고, 보다 공격적인 윙백을 고심하다 김승빈을 낙점했다. 폭발적인 스피드와 드리블 돌파를 장점으로 한 김승빈은 윙백 자리에서 펄펄 날았다. 점차 출전시간을 늘리던 그는 강원전에서 K리그 첫 공격포인트까지 달성했다.

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성예건과 김승빈이 기대대로 자리잡으며, 이 감독의 전술 운용도 다양해졌다. 일단 김상준 홀로 고군분투하던 중원에 숨통이 트이게 됐다. 윤빛가람, 카즈까지 복귀한다면, 다양한 조합을 꾸릴 수 있다. 김규민이 동계훈련에서 시즌 아웃으로 쓰러지고, 신재원이 피로골절로 수술대에 오르며 시즌 내내 이 감독의 머리를 아프게 했던 윙백 자리도 김승빈의 가세로 힘을 얻게 됐다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com