"이강인 ATM 유니폼 입고 훈련" 스페인서 '폭풍 관심'…'단 두 차례 트레이닝' 한국서 성공적 데뷔전 치를까

한국에서 개인 훈련 중인 이강인. 사진=아틀레티코 마드리드 SNS 영상 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]스페인 현지에서 이강인의 개인 훈련에 관심을 갖고 있다. 이강인이 아틀레티코 마드리드 유니폼을 입고 훈련하는 모습이 공개됐기 때문이다.

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스페인 문도데포르티보는 4일(한국시각) '한국인 미드필더 이강인이 아틀레티코 마드리드 선수단 합류를 앞두고 구단 피지컬 코치와 함께 한국에서 훈련을 진행하고 있다'고 보도했다.

이강인은 병역 관련 절차로 한국에 머물고 있다. 아틀레티코 선수단과의 합류가 불발되면서 방한 경기 때 처음 만나게 된다. 그는 한국에서 아틀레티코 유니폼을 입은 채 개인 훈련을 진행하고 있어 화제가 됐다.

아틀레티코는 오는 9일 오후 8시 서울 상암월드컵 경기장에서 잉글랜드 프리미어리그(EPL)의 강호 맨체스터 시티와 친선 경기를 치른다. 아틀레티코 선수단은 곧 한국으로 출발한다.

사진=아틀레티코 마드리드 SNS 영상 캡처.

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이번 여름 이적시장에서 프랑스 리그1 파리생제르망(PSG)에서 스페인 라리가 아틀레티코로 이적한 이강인은 설레는 새출발을 준비하고 있다. 이강인은 선수단과 한국에서 합류하는 대로 호흡 맞추기에 들어간다. 그는 2026 북중미 월드컵 이후 휴식을 취했고, 다가오는 시즌을 대비해 몸을 만들고 있다. 이제는 아틀레티코가 요구하는 색깔에 맞게 자신을 변화해야 한다.

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이강인은 한국에서 새 동료들과 디에고 시메오네 감독이 이끄는 코칭스태프를 처음으로 만날 예정이다. 아틀레티코는 아시아 투어 기간 두 차례 훈련을 실시한 뒤 맨시티와 맞붙는다. 에이스 등번호 7번을 부여받은 이강인이 한국에서 데뷔전을 치를지 주목된다.

매체는 '이강인은 하루빨리 팀에 합류해 아틀레티코 선수로서의 첫 출전 기회를 손꼽아 기다리고 있다'며 '단 두 차례 훈련만 소화한 뒤 시메오네 감독이 맨시티전에서 곧바로 그에게 출전 시간을 부여할지는 지켜볼 부분'이라고 전했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com