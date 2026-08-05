김하성 대통곡 소식! '주전 제외' 사실상 확정→'괴물 신인'에 밀렸다…"몸 상태 회복했지만 출전 기회 거의 없을 것"

애틀랜타 브레이브스의 김하성. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]애틀랜타 브레이브스의 김하성이 복귀를 앞두고 있지만, 그에 대한 전망은 어둡다. 주전 자리를 다시 차지하기 어려울 것이란 평가가 주를 이룬다.

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애슬론 스포츠는 4일(한국시각) '애틀랜타가 김하성을 부상자 명단(IL)에서 복귀시켰다'면서도 '베테랑 내야수인 그는 당분간 매일 선발로 출전하는 역할을 맡지는 못할 전망이다'고 보도했다.

애틀랜타는 김하성이 부상으로 빠져 있는 동안 인상적인 활약을 펼친 신인 짐 자비스를 계속 주전 유격수로 기용할 계획으로 보인다. 구단 관계자가 이 결정에 대해 직접 밝혔으며 MLB닷컴의 마크 보우먼 기자도 김하성이 몸 상태는 정상적으로 회복됐지만 출전 기회는 적을 것이라고 평가했다.

애틀랜타는 김하성을 26인 로스터에 등록하기 위해 호르헤 마테오를 지명할당(DFA)했다. 마우리시오 두본은 여러 포지션을 소화하는 유틸리티 역할을 맡을 것으로 예상된다. 애틀랜타는 현재 67승 45패를 기록하며 내셔널리그 동부지구 선두를 달리고 있다. 2위 필라델피아 필리스를 7.5경기 차로 앞서 있다.

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김하성의 애틀랜타 첫 시즌은 부상으로 암울했다. 김하성은 올 시즌 단 27경기에 출전해 73타수 5안타, 타율 0.068, 3타점, 1도루를 기록하는 데 그쳤다. 그는 시즌 개막을 앞두고 오른손 중지 인대가 파열되는 부상을 당해 시즌 초반을 날렸다. 이후 복귀했지만 손가락 염증이 재발하면서 다시 부상자 명단에 올랐다.

UPI연합뉴스

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반면 자비스는 7월 초 메이저리그로 승격된 이후 주어진 기회를 놓치지 않았다. 타율 0.273을 기록했고, 유격수 수비에서도 안정적인 모습을 보여 구단의 신뢰를 얻고 있다. 구단이 자비스를 전폭적으로 밀어주겠다고 확인하면서 김하성은 당분간 백업 역할에 그칠 것으로 예상된다.

매체는 '애틀랜타는 김하성을 곧바로 선발 라인업에 복귀시키기보다 자비스가 보여준 성과에 보답하는 쪽을 선택한 것으로 보인다'며 '자비스가 계속 주전 유격수를 맡고 두본이 다양한 포지션을 오가는 유틸리티 역할을 수행하게 된다'고 예상했다. 이어 '애틀랜타는 정규시즌 마지막 두 달 동안 내셔널리그 동부지구 선두를 지키기 위해 현재의 전력을 최대한 유지하는 데 초점을 맞추고 있다'고 덧붙였다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com