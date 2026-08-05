'축구의 신' 메시 인성도 월드클래스! 마드리드 산불 복구에 1억 기부…"시민들 마땅한 박수 보내기를"

리오넬 메시. 사진=풋볼 트윗

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[스포츠조선 강우진 기자]'축구의 신' 리오넬 메시는 인성도 월드클래스였다. 그가 산불 복구를 위해 1억원이 넘는 돈을 기부한 것으로 알려졌다.

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스페인 마르카는 4일(한국시각) '축구 스타 리오넬 메시가 최근 몇 주 동안 마드리드를 휩쓴 대형 산불 복구를 위해 8만유로(약 1억3000만원)를 기부했다'고 보도했다.

마드리드 지방자치단체 관계자는 "메시가 마드리드 서부 산악지대 재건을 위해 8만 유로를 기부했다"며 "진심으로 감사드리며, 그가 마드리드를 방문하게 되면 시민들이 그에게 마땅한 박수를 보내기를 기대한다"고 밝혔다.

AFP연합뉴스

마드리드 서부 산악지대에서 발생한 대형 산불은 이틀 연속으로 재발화 없이 밤을 넘겼다. 다만 여전히 산불 재발에 대한 우려가 있어 소방은 경계 태세를 유지하고 있다.

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매체는 '거의 2주 동안 막대한 피해를 낸 이번 산불은 현재 안정화돼 진화 통제 단계에 들어섰다'며 '긴급 구조 인력은 계속해서 화재 경계를 감시하고 남아 있는 불씨를 제거하는 작업을 이어가고 있다'고 설명했다. 지난밤에는 마드리드 자치정부 소속 소방대와 산림소방대, 그리고 산림감시원 등 16개 진화 부대가 현장에서 활동한 것으로 알려졌다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com