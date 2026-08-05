"韓 축구 초대형 호재!" '에이스' 이강인 훈련 공개에 스페인도 들썩…'7번 달고 첫 출전 앞둔 설렘과 기대감' 관심 폭발

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]이강인(아틀레티코 마드리드)의 훈련 영상에 스페인도 들썩이고 있다.

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스페인 언론 '마르카'는 4일(이하 한국시각) '이강인이 데뷔를 향해 전력 질주하고 있다. 그는 구단 코치의 지도를 받으며 훈련 중이다. 이강인은 아틀레티코 마드리드 선수단이 도착하는 대로 팀 훈련에 합류하기 위해 훈련 강도를 높이고 있다'고 보도했다.

아틀레티코 마드리드는 4일 구단 채널을 통해 이강인의 훈련 모습을 공개했다. 공개된 영상 속 이강인은 아틀레티코 마드리드의 훈련복을 입은 모습이었다. 그는 땡볕 아래서 트레이너와 함께 땀 흘리며 훈련에 매진했다. 그는 무척 더웠는지 반바지를 걷어 올려 그을린 허벅지를 훤히 드러낸 채 그라운드를 누볐다.

사진=아틀레티코 마드리드 SNS 캡처

'마르카'는 '이강인은 병역 관련 행정 문제로 출국이 지연됐다. 결국 2주 동안 아틀레티코 마드리드의 훈련 계획에 따라 훈련에 참여해왔다. 최근 훈련 강도를 높이고 있는데, 이는 9일 열리는 경기에서 등번호 7을 달고 첫 출전을 앞둔 설렘과 기대감 때문이다. 아시아의 아이콘인 이강인은 FC서울 훈련 시설에서 개인 훈련을 진행했다. 이후 영러 선수들과 함께 소규모 훈련을 소화했다. 다만, 그는 데뷔전을 앞두고 팀 훈련이 부족한 상태다. 맨시티와의 경기에서 얼마나 많은 출전 시간을 확보할 수 있을지는 미지수다. 그는 이 경기가 끝난 뒤 팀과 함께 이동할 예정'이라고 전했다.

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

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이강인은 지난달 25일, 아트레티코 마드리드 이적을 공식적으로 알렸다. 하지만 팀 훈련에는 참가하지 못했다. 그는 2023년 열린 항저우아시안게임 금메달로 군 복무 대신 4주간 기초 군사 훈련을 받고 34개월 동안 544시간의 체육 분야 봉사활동을 하는 병역 특례 혜택을 받았다. 그러나 4주 군사 훈련을 받지 않아 추가적인 행정 절차가 필요한 것으로 알려졌다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com